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15.10.2021 19:22 (Мск), Львов, Тарас Стрельцов
 
беспредел, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Скандал, Украина
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Дроздов: Украина – гангстерское государство

Новости УкраиныУ киевской власти нет ничего человеческого, так сформировалась их философия – если им нужно...

У киевской власти нет ничего человеческого, так сформировалась их философия – если им нужно кого-то убить, они убьют.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил львовский пропагандист и русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власть абсолютно безнаказанна, это полнота их власти, и так было всегда. На тему Полякова я даже не хочу говорить, понимаете, когда кому-то кто-то не нужен, его не станет. Когда кто-то кому-то нужен то, просто, демонстративно постреляют, как в Шефира.

Мы – страна абсолютно гангстерского бесправия, где они могут всё. И фраза: «На одного врага меньше» – это не фраза какой-то тётки Третьяковой, а философия, даже не отдельного представителя власти, а целого поколения, которое стало истеблишментом, это такие типажи – абсолютно беспринципные люди, у них нет поправки на человека, захотели уничтожить – уничтожили», – переживает нацист.

Напомним, ранее украинская ДРГ, угрожая оружием, похитила одного из наблюдателей Представительства ЛНР в СЦКК.

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