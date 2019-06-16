16.06.2019, Мариуполь, Михаил Рябов
 
Война, Донбасс
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Зеленский убежал в фонтан от вопроса о мире

Визит нового украинского президента Владимира Зеленского в Мариуполь обернулся неожиданным нарушением протокола – глава государства на глазах собравшихся горожан забежал в фонтан, вызвав переполох охраны, которая ринулась вслед за первым лицом.

Наблюдавшая за происходящим публика шоу от Зеленского одобрила и шумно отреагировала на нестандартное поведение президента. Сам он, возможно, рассчитывает, что роль «простого парня» придется по душе избирателям накануне выборов в Верховную Раду, где партия Зеленского «Слуга народа» хочет набрать максимальное число мест, пользуясь пиком популярности лидера.

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Между тем представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник скептически отнесся к поступку Зеленского. Президент прибыл в Мариуполь на пятую годовщину занятия города украинскими войсками. В честь этого нацбат «Азов» провел сегодня в центре Мариуполя парад под свастиками «Волчий крюк».

Однако сам глава государства предпочел не упоминать о своем главном предвыборном обещании – договариваться о наступлении мира в Донбассе.

«И чего только Зеленский за месяц работы президентом не сделал?! И из тренажерного зала в эфир выходил, и с Юнкером обнимался, и перед АП зарядку проводил, вот через фонтаны в Мариуполе пробежал! Чего же ещё для этой страны то сделать?! Ну не мир же устанавливать и с коррупцией бороться! Скукота!» – комментирует Мирошник.

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