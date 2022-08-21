Дугину убила Украина. Других версий нет

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Новости Украины

За убийством дочери известного российского философа Александра Дугина Дарьи, погибшей в результате теракта (подрыв машины) стоят украинские спецслужбы. В этом сходятся все комментаторы.

Первым такую версию сразу же после трагедии выдвинул глава ДНР Денис Пушилин.

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«Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь…», – заявил Пушилин.

Сегодня, хотя и с оговорками, государственным терроризмом назвала убийство Дугиной официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если подтвердится украинский след, то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом. Фактов за эти годы накопилось предостаточно: от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях», – написала Захарова в своем ТГ-канале.

С «украинскими событиями» связал гибель девушки и сенатор РФ Владимир Джабаров.

«У этого преступления есть имена, фамилии, заказчики, и мы знаем, кто это и где они. Все мы это знаем, всей страной. И это, наконец, надо понять и почувствовать всей страной», – высказался писатель Захар Прилепин. «Это бандеровщина как она есть. В чистом неприглядном виде», – считает политолог Семен Уралов.

«Бандеровцы не смогли организовать «эффективных» покушений против российских управленцев и взялись за общественных деятелей, политологов, экспертов и журналистов. Они выбрали путь самого низкого, личного отмщения. Поэтому так легко найти из них реальных вдохновителей и реализаторов этого преступления», – написал белорусский политолог Петр Петровский

Оценив всю тяжесть политических последствий подобных обвинений, поспешил оправдаться советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он выдвинул предположение, что это свидетельство «борьбы различных политических группировок внутри России».

Однако киевские версии никто не склонен слушать. Православный олигарх Константин Малофеев назвал теракт агонией киевского режима.

«Убийство Дарьи – знак трусости и бессилия врага, его агония. В неспособности вести честный бой, он убивает лучших. Прекрасно понимая, что ответит за это, но в иступлëнной сатанинской ненависти пытается сделать как можно больнее», – написал он.

Политолог Сергей Марков прогнозирует, что в ближайшие три дня стоит ожидать новые теракты, организованные Киевом.

«Наиболее вероятная цель теракта против Александра Дугина и Дарьи Дугиной и других терактов этих дней, в том числе атак на Крым – спровоцировать удары армии России по центру Киева на День независимости Украины 24 августа. Им очень нужны такие удары. Что-то там у них приготовлено. И в эти дни будут ещё террористические удары, провоцирующие жёсткий ответ России. Им очень нужен показательный удар ракетами России по центру Киева 24 августа. Кто организовал теракт против Александра Дугина и его дочери Дарьи Платоновой? На это указывает то, что единственное место, где радуются этому теракту, это сторонники киевского режима. Там ликование. И призывы к следующим терактам против лидеров российской медийной сферы», – написал Марков.

Военкор Семен Пегов утверждает, что в течение последних недель в Москве были предотвращены еще как минимум два теракта.

«Мы не имеем морального права рассказывать, против кого конкретно они были направлены, но уверяем вас – террористам удалось зайти достаточно далеко. По крайней мере в одном из случаев – террористы не смогли бы пронести взрывное устройство без помощи агента внутри системы. Трагедия Дарьи Дугиной также даёт понять, что действовал не просто какой-то один психопат-радикал, завербованный на редкую и случайную для СБУ удачу. Работала хорошо организованная сеть. Работала – продумано, методично, скоординировано. По факту – в столице была на какую-то часть реализованная террористическая атака. Впадать в панику уже поздно. На это нет ресурсов и времени», – написал Пегов.

Телеведущий Андрей Медведев напоминает, что несколько месяцев назад ФСБ задержала боевиков, которые собирались убить его коллег Владимира Соловьева и Евгения Попова.

«Помню, многие снисходительно ухмылялись. Ну как же, как же, сфабриковали дело, явно, кому они нужны, журналисты. И не важно, хотели украинские диверсанты убить Дашу, или её отца, Александра Дугина. Мы имеем дело с террористическим государством, если кто ещё и сомневался, то теперь, надеюсь, сомнений не осталось. Будут ещё попытки покушений. Террорист, начав убивать, не останавливается, ему нужно больше крови, больше смертей», – написал Медведев.

Репортёр ВГТРК Александр Сладков предлагает придать делу об убийстве Дугиной международный статус по аналогии с делами об «отравлении» Скрипалей и Навального, раскрученными на Западе. Он считает, что Россия должна инициировать заседание Совбеза ООН, где Украина будет объявлена государством-террористом.

«Ужасное преступление нельзя не использовать как повод для подтверждения всемирной опасности киевского режима. То есть, все действия по отношению к Украине, возможно выстраивать лишь из понимания, что это не дипломатия, а антитеррор», – написал Сладков..

На Украине отменили все массовые мероприятия с 22 по 25 августа, хотя 24 августа там отмечается день независимости. Политолог Марат Баширов обращает внимание на то, что компания «Укрзализныця» отменила на эти же дня пригородные и региональные поезда из/в Харьков.

«Боятся, а значит чувствуют вину», – написал Баширов.

«Однако, возвращаясь к Украине, надо отметить, что тамошние паблики уже вовсю скачут перемогу по поводу убийства 30-летней девушки в соседней стране и радостно объявляют свое государство ответственным за содеянное. Гнилое, оскотиневшее общество, ставшее пристанищем отребья со всего мира, одобряет терроризм, убийства гражданских людей как способ достижения военных и политических целей. И это обстоятельство представляется даже более важным, нежели доказывание факта причастности украинской стороны к данному конкретному преступлению. Теперь меры, которые на настоящем этапе кажутся жестокими и чрезмерными, уже завтра будут казаться недостаточными. Впрочем, не исключено, что именно эти проявления и подтолкнут к настоящей войне, только завтра цена, которую придётся заплатить, будет выше, чем сегодня», – утверждает белорусский политолог Александр Шпаковский.