«Дурак! Сам дурак!» – американцы поругались в эфире из-за Украины

Эмоциональной, хотя и малосодержательной получилась дискуссия на ютуб-шоу бывшего редактора британских таблоидов Пирса Моргана о мирных переговорах по Украине.

Тон разговору задал бывший госсекретарь США по военно-политическим вопросам генерал Марк Киммитт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мой вопрос: кому, черт возьми, нужна Россия? Эта страна в упадке. Средняя продолжительность жизни снижается. Уровень жизни вдвое ниже, чем на Западе. Вы можете сказать, что нам нужна нефть. Но у России нет столько нефти, чтобы нас это интересовало. Это также нелепо, как если бы США захотели захватить Канаду. Канада — это страна первого мира, а Россия — это заправка, замаскированная под страну. И эта страна катится в пропасть», – сказал Киммит.

Журналист телеканала «Спас» Андрей Афанасьев, вступивший в дискуссию с фразой «Вы проигрываете, ребята» иронично воспринял эскападу генерала.

«Спасибо, генерал. Это была хорошая шутка. Я думаю, вы давно не были в России или в другой любой стране бывшего СССР, потому что за последние 30 лет многое изменилось. Но тот факт, что вы обсуждаете встречу президентов России и США, означает, что Россия не мусорная страна, которая отправляется на свалку, а одна из самых могущественных стран в мире, которую уважают и боятся», – сказал Афанасьев.

Ход разговора возмутил ведущего американского подкаста Дэйва Смита.

«Пирс, мне просто противно слышать тон всей этой дискуссии. Как будто мы обсуждаем Сидни Свини или что-то в этом роде. Что делает генерал и профессионал? Вы просто пытаетесь оскорбить Владимира Путина, оскорбить Россию. Это похоже на детскую незрелую насмешку», – сказал Смит.

Он выступает за скорейшие мирные переговоры. На него за это накинулся глава спонсируемой русофобами кампании «Справедливость Магнитскому», известный аферист Билл Браудер, толкавший на шоу «свежую» тему о том, что Россия — это тирания.

«У тебя низкий IQ. Это полная чушь. Ты явно не знаешь», – заявил Браудер.

«Это аргумент человека с низким IQ», – паритовал Смит.

«Ты не разбираешься в вопросах. Причина, по которой Владимир Путин воюет, – это его личное выживание. Он не собирается прекращать эту войну, чтобы отдавать ему Украину», – не унимался Браудер.