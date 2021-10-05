Двойные стандарты: Президент Израиля прилетел в героизирующую гитлеровских коллаборационистов Украину

05.10.2021 13:40 (Мск), Киев, Владимир Гладков

Новости Украины

Сегодня президент Израиля Ицхак Герцог прибывает с государственным визитом на Украину для участия в памятных мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Ситуация является парадоксальной, ведь режим Владимира Зеленского сегодня героизирует организации гитлеровских коллаборационистов, в том числе, участвовавшие в уничтожении еврейского населения. Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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«Думаю, что президент Израиля, как всегда, не заметит процветающий фашизм на Украине, и то, что улицы называют в честь фашистов, полицаев, которые убивали евреев в Бабьем Яру. Как всегда, он мимо проедет. Ну, а власть Украины постарается сделать так, чтобы маршрут не был проложен по этим улицам», – сказал экс-депутат.

Политик уверен, что происходящее на Украине – следствие двойных стандартов, которые демонстрирует, в том числе, Израиль.

«Конечно, жаль, что президент Израиля не заметит, что на Украине происходит. Мне жаль, что Израиль молчаливо потакает Киеву в героизации нацизма. По большому счёту, и президент, и правительство Израиля должны сделать резкое осудительное заявление и прекратить работать непосредственно с Украиной, так как Украина превращается в фашистскую организацию. Не думаю, что будут какие-то сделаны заявления президентом Израиля в адрес Зеленского, который стал самым отпетым фашистом», – подытожил Журавко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Ивано-Франковске с почестями похоронили не дожившего до 100 лет одного из командиров нацистской дивизии СС «Галичина», «почетного жителя города» Михаила Мулыка.

Это вызвало протест еврейской общественности.

А на Киевщине «почётный караул» гитлеровцев осквернил братскую могилу красноармейцев.