Двухпартийный американский консенсус по Украине умер

23.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский, от которого американские власти требуют компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена, оказался на растяжке и стал заложником противостояния американских политиков.

Об этом «Коммерсанту» заявил эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин.

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«Используя лояльные им СМИ, демократы активно контратакуют президента Трампа, и эта кампания, по крайней мере с медийной точки зрения, выглядит успешной»,— считает Гущин.

«В этой ситуации двухпартийный американский консенсус по Украине, которым всегда так гордились в Киеве, скорее мертв, чем жив. И это говорит о том, что президент Зеленский находится на серьезной растяжке и сохранить равноудаленность от сторон противостояния ему будет очень сложно», — добавил эксперт.

По его мнению, если Владимир Зеленский попытается выполнить условия Дональда Трампа, компромат может и не сыграть против демократов, и тогда положение главы украинского государства в случае победы на выборах Джо Байдена или кого-то еще из демократов будет еще более сложным, чем положение Петра Порошенко и его администрации, на предыдущих выборах поддержавших Хиллари Клинтон.

«Несмотря на довольно высокие шансы президента Трампа на переизбрание, для украинской администрации все же вряд ли стратегически выгодно складывать все яйца в одну корзину. Кроме того, она явно и не хочет это делать, учитывая большое влияние партнеров американских демократов в украинских верхах», – резюмировал Гущин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент США Дональд Трамп хочет получить от Украины компромат на Джо Байдена, который, как ожидается, станет кандидатом от Демпартии на следующих выборах.

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