Новости Украины

Польская партия «Конфедерация», которая выступает за сотрудничество с Россией, преодолела отметку в 10 процентов общенационального рейтинга партий.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас растёт рейтинг польской политической силы «Конфедерация», которая считается в Польше маргинальной, у нас пророссийской, но это крайне правые евроскептики, естественно, они антимигранты, они подползают к 10 процентам. Сейчас эта сила растёт, и она похожа на «Альтернативу для Германии» – в том смысле, что они тоже видят в России потенциального союзника. Своим рейтингом они ослабляют консервативные и либеральные партии», – сказал Джангиров.

Напомним, ранее в Варшаве заявили, что конфликт между центральными органами власти Европейского союза и Варшавой, где Конституционный суд принял решение о верховенстве национального законодательства над европейским законодательством, отнюдь не означает, что у Польши появился суверенитет.

Кроме того, раньше в Берлине отметили, что антироссийский курс, который проводит Берлин, не отвечает интересам страны.