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20.10.2021 14:45 (Мск), Варшава, Матеуш Пискорский
 
Авторская колонка, ЕС, Политика, Польша, Россия
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В Европарламенте Польшу спасают… «агенты Кремля»

Конфликт между центральными органами власти Европейского союза Варшавой, где Конституционный суд принял решение о...

Конфликт между центральными органами власти Европейского союза Варшавой, где Конституционный суд принял решение о верховенстве национального законодательства над европейским законодательством, отнюдь не означает, что у Польши появился суверенитет.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет польский политолог Матеуш Пискорский.

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Примечательно, как проходило обсуждение польского вопроса в Европарламенте. Практически с самого начала было понятно, что принятие резолюции станет поводом для приостановления потока средств и дотаций для Варшавы. Но неожиданно у польского правительства появились союзники среди европейских крайних правых и евроскептиков.

Николя Бе из французского Национального объединения подчеркнул, мол, побывав в Варшаве, он может сказать, что с правовым государством в Варшаве все в порядке. По его мнению, в ЕС доминирует «тоталитарный» подход. Он считает, что все это связано с попыткой подавления консервативного правительства федералистскими силами в Брюсселе.

К Бе присоединился его однопартийец Жером Ривье, который сказал, что Варшава выступает за Европу суверенных национальных государств. Милан Ухрик, представляющий крайне правую партию «Республика» из Словакии, тоже говорил о якобы консервативной политике действующего правительства Польши. Максимилян Крах из «Альтернативы для Германии» убеждал в Европарламенте, что Польша однажды защитила Европу от турецкого нашествия в Венской битве 1683 года, а теперь защищает суверенитет европейских народов перед бюрократией ЕС.

Гуннар Бэк из АдГ напомнил, что с точки зрения закона ЕС не является суверенным субъектом, в отличие от национальных государств. Геролф Аннеманс из «Фламандского интереса» призвал к компромиссу, предупредив, что ЕС не должен превращаться в централизованную структуру. Роман Хайдер, евродепутат от Австрийской партии свободы, посоветовал ЕС заниматься самим собой и оставить в покое национальные государства.

Мирослав Радачовский из партии «Словацкий Патриот» напомнил, что решение польского Конституционного суда ничем не отличается от таких-же решений, например, Конституционного суда Германии. И только Иван Вилибор Синцич из Хорватии обратил внимание, что конфликт федералистов со сторонниками национальных государств может означать конец проекта европейской интеграции.

Некоторые из евродепутатов от Италии и Испании вспомнили, что правительства их стран тоже нарушают основные права человека, но это не вызывает никакой реакции Еврокомиссии.

Многие из вышеупомянутых политиков искренно верят, что Варшава защищает традиционные ценности и принцип суверенитета. Это результат незнания реальной обстановки в Варшаве. Некоторые из адвокатов Варшавы в Европарламенте, по мнению польских властей, являются прокремлевскими «агентами влияния» и, скорее всего, подвергались бы репрессиям в Польше. Однако пока никто из них не понимает, что у Варшавы нет никакого суверенитета. Просто у польского правительства куратор не в Брюсселе, а в совершенно другой столице, за океаном. И именно в этой борьбе кураторов суть конфликта на линии Польша – ЕС.

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