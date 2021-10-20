В Европарламенте Польшу спасают… «агенты Кремля»

20.10.2021 14:45 (Мск), Варшава, Матеуш Пискорский

Конфликт между центральными органами власти Европейского союза Варшавой, где Конституционный суд принял решение о верховенстве национального законодательства над европейским законодательством, отнюдь не означает, что у Польши появился суверенитет.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет польский политолог Матеуш Пискорский.

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Примечательно, как проходило обсуждение польского вопроса в Европарламенте. Практически с самого начала было понятно, что принятие резолюции станет поводом для приостановления потока средств и дотаций для Варшавы. Но неожиданно у польского правительства появились союзники среди европейских крайних правых и евроскептиков.

Николя Бе из французского Национального объединения подчеркнул, мол, побывав в Варшаве, он может сказать, что с правовым государством в Варшаве все в порядке. По его мнению, в ЕС доминирует «тоталитарный» подход. Он считает, что все это связано с попыткой подавления консервативного правительства федералистскими силами в Брюсселе.

К Бе присоединился его однопартийец Жером Ривье, который сказал, что Варшава выступает за Европу суверенных национальных государств. Милан Ухрик, представляющий крайне правую партию «Республика» из Словакии, тоже говорил о якобы консервативной политике действующего правительства Польши. Максимилян Крах из «Альтернативы для Германии» убеждал в Европарламенте, что Польша однажды защитила Европу от турецкого нашествия в Венской битве 1683 года, а теперь защищает суверенитет европейских народов перед бюрократией ЕС.

Гуннар Бэк из АдГ напомнил, что с точки зрения закона ЕС не является суверенным субъектом, в отличие от национальных государств. Геролф Аннеманс из «Фламандского интереса» призвал к компромиссу, предупредив, что ЕС не должен превращаться в централизованную структуру. Роман Хайдер, евродепутат от Австрийской партии свободы, посоветовал ЕС заниматься самим собой и оставить в покое национальные государства.

Мирослав Радачовский из партии «Словацкий Патриот» напомнил, что решение польского Конституционного суда ничем не отличается от таких-же решений, например, Конституционного суда Германии. И только Иван Вилибор Синцич из Хорватии обратил внимание, что конфликт федералистов со сторонниками национальных государств может означать конец проекта европейской интеграции.

Некоторые из евродепутатов от Италии и Испании вспомнили, что правительства их стран тоже нарушают основные права человека, но это не вызывает никакой реакции Еврокомиссии.

Многие из вышеупомянутых политиков искренно верят, что Варшава защищает традиционные ценности и принцип суверенитета. Это результат незнания реальной обстановки в Варшаве. Некоторые из адвокатов Варшавы в Европарламенте, по мнению польских властей, являются прокремлевскими «агентами влияния» и, скорее всего, подвергались бы репрессиям в Польше. Однако пока никто из них не понимает, что у Варшавы нет никакого суверенитета. Просто у польского правительства куратор не в Брюсселе, а в совершенно другой столице, за океаном. И именно в этой борьбе кураторов суть конфликта на линии Польша – ЕС.