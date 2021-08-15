Джангиров: Зеленского будут принудительно лечить от политической импотенции

15.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Владимир Зеленский не хочет выполнять Минские соглашения и мог бы изящно выйти из сложившейся ситуации, заодно расправившись со своим конкурентом Петром Порошенко. Однако реализовать такую многоходовку Зеленскому мешает «политическая импотенция», от которой его будут вскоре принудительно лечить.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Зеленский не хочет выполнять Минские соглашения, пусть признает это. Вынеси соглашения на ратификацию в Верховную раду, провали эту ратификацию, возбуди дело о государственной измене против Порошенко и откажись выполнять. Докажи присутствие тестостерона иным способом, чем игрой на рояле», – сказал эксперт.

По мнению Дмитрия Джангирова, то, чем занимается Владимир Зеленский сейчас – это политическая импотенция, от которой его скоро будут лечить.

«Я против таких решений, но это решение политика, это шаг, в таком случае, можно сказать, что этот человек готов проявить политическую волю. А многократно заявленная готовность проявлять политическую импотенцию не является позицией, а является политическим диагнозом. Более того, старшие дяди и тёти решают, что тебе нужно вколоть, чтобы ты, наконец, проявил политическую потенцию в нужном направлении», – резюмировал эксперт.