Джемилев собрался устроить митинг Симферополе

05.03.2020, Киев, Максим Карпенко

В случае, если меджлисовцам удастся прорваться в Симферополь по итогам анонсированного на 3 мая «марша на Крым», они устроят в столице республики митинг и будут рассказывать о «незаконности пребывания российских войск».

Об этом в эфире интернет-канала «Oboz» заявил депутат Верховной рады, бывший председатель запрещенного в РФ Меджлиса Мустафа Джемилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, экстремист подчеркнул, что это маловероятный вариант и, скорее всего, все закончится тем, что граница будет перекрыта, а часть участников митинга арестована.

«Если пропускают – это самый лучший вариант, то мы едем домой. Там по месту будет видно – может быть, приедем в Симферополь, митинг там устроим, а потом по домам. Ну и потом начинаем, конечно, активно работать на территории, пользуясь демократическими правами, провозглашенными в том числе Российской Федерацией, говорить о незаконности пребывания российских войск на нашей территории.

Но это, так сказать, в идеале. Такого, конечно, не будет. Скорее всего, наверное, тот вариант – часть пропускают, потом выбирают кого арестовать, кого отпускают, а других обратно выплевывают. Этот вариант может быть. Но может быть то же самое, что было при моей попытке перейти границу 3 мая 14-го года – это они просто блокируют полностью границу своими БТРами, танками и никого не пропускают. И вот эту всю картину мы хотим, чтобы посмотрели наши гости», – заявил Джемилев.

Ранее замглавы запрещенного в РФ Меджлиса Ахтем Чийгоз заявил, что те, кто будут участвовать в так называемом «марше на Крым», который признанный в РФ экстремистским меджлис анонсировал на 3 мая, должны быть готовы «отдать жизнь».

До этого Меджлис сформировал штаб по подготовке и проведению «марша» на Крым и назначил (его на 3 мая. Эксперты заявили, что планы меджлисоцвев по прорыву границы с Крымом грозят обернуться кровавой провокацией.