13.08.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Криминал, Политика, Скандал, Турция, Украина
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Джемилев влип в громкий скандал, связавшись с лидером кровавой ОПГ


Депутат Рады и один из лидеров запрещенной в РФ экстремисткой группировки «меджлис крымских татар» Мустафа Джемилев провел встречу с одним из лидеров турецкой организованной преступности Алааттином Чакиджи.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает киевская интернет-газета «Страна».

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Отмечается, что фото встречи с украинским политиком турецкий мафиози опубликовал в своем Twitter.

«Империалисты, вы превратили мир в поле боя из-за погони за газом и нефтью. Почему вы молчите, когда вторгаются в Крым? Потому что там нет газа и нефти? Где ваши права, религия, совесть и свобода слова? Русские, которые владеют этим миром, что же вы молчите? Каждая нация в этом мире имеет право на жизнь. Я передаю это сообщение мировой общественности», – написал Чакиджи под фото.

Специализирующийся на криминальных темах журналист издания Александр Сибирцев указывает на криминальные «подвиги» Чакиджи.


«67-летний Алааттин Чакиджи считается в Турции одним из самых жестоких мафиози – по данным полиции на его счету более трехсот заказных убийств и покушений. Ранее входил в радикально-националистическую турецкую террористическую организацию «Серые волки». Неоднократно сидел в турецкой тюрьме, последний срок в 19 лет получил за убийство своей жены – дочери другого турецкого мафиози и покушение на убийство предпринимателя. Годами скрывался от турецкого правосудия по всему миру, продолжая руководить своей группировкой дистанционно.

За четыре года до окончания срока, был освобожден в 2019 году по амнистии, объявленной властями. Характерно, что перед этим он пообещал «похоронить» за рубежом лидеров оппозиционного действующему президенту Турции Эрдогану движения Гюлена», – отмечает автор.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Джемилев объявил дезертирами тех, кто не доживет до «освобождения Крыма»

Также он угрожал гнать русских по Крымскому мосту.

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