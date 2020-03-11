11.03.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Донбасс, Политика, Россия, Скандал
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Эдуард Лимонов обвинил лидера партии «За правду» во вранье

Писатель Эдуард Лимонов выступил с резкой критикой в адрес новоиспеченного лидера партии «За правду» Захара Прилепина, с которым когда-то они были соратниками по ныне запрещенной НБП.

Лимонов, ссылаясь на сведения от нацболов, воевавших в Донбассе, утверждает, что подразделение, командиром которого числился Прилепин, подверглось разложению.

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«Из Донбасса на разложение подразделения мне жаловались те же нацболы, кто поехал воевать в отряд Фомченкова. Жили они в отеле «Прага», служили в качестве преторианцев у Александра Захарченко. Отряд оберегали от передовой, передовой никто и не нюхал. Чем вызывали и ревность и злость реальных ветеранов, друзей Захарченко с 2014 года. Прилепина считали выскочкой и таковым он и был. Рассказывают, что позировал в окопе телеканалам, не живя в этом окопе, войдя в него за 15 минут до журналистов», – пишет Лимонов в своем блоге.

Писатель, в свое время воевавший за сербов в Югославии, напоминает, что, в отличие от Прилепина, избегал позировать для снимков. «У меня мало фронтовых фотографий. Я стеснялся лезть с полевыми командирами в объектив. Считал, что я этого не заслуживаю», – вспоминает Лимонов.

«Прилепин толстолягий, мордатый, модный парень, своего рода Дудь, принадлежит к той же категории шоу-бизнес звёзд, что и Ксения Собчак», – делает вывод писатель.

Напомним, что накануне разгорелись споры по поводу фотографии Прилепина в компании с Собчак.

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