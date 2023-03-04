Экономист: Нужно повторять опыт Китая, а не слушать Дерипаску

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Экономист Никита Кричевский скептически прокомментировал недавнее высказывание олигарха Олега Дерипаски о том, что России не устоять без иностранных инвесторов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В наши «тучные годы», начиная где-то с нулевых, в наших медиа все, кто выступал из бизнесменов и экономистов, все молились на иностранные инвестиции. А сейчас говорят – нет, могли бы и без этого обойтись, своими руками решить. Могли, или нет?» – спросил ведущий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Когда наши закрома буквально ломились от денег, мы ходили по миру с протянутой рукой. Согласитесь, это определённая нестыковка. У нас был сумасшедший прирост нефтедолларов, мы их складировали в Стабилизационный фонд, который потом разделился. И, в то же время, ходили и говорили: «Дайте нам денег». Зачем вам деньги, когда вы сидите на сундуке с золотом? В основном говорили, что нужно привлекать инвестиции, но так и осталось непонятным, зачем они нужны. Они и сейчас не очень нужны, потому что денег в стране много», – ответил Кричевский.

По его мнению, России давно следовало «позаимствовать» производственные цепочки в сфере высоких технологий.

«Что мешало родному государству, скажем, года три-четыре назад, приобрести на Тайване готовую производственную линию по выпуску чипов? Какая разница, сколько он стоил, пятидесяти миллионов долларов хватило бы за глаза. Были же такие деньги. Они и сейчас есть», – сказал экономист.

«Нам бы никто его не продал. Мы пытались купить какую-то автомобильную марку, целиком, а нам не продали. Сказали: «Фиг вам, а не технологии. Собирайте отвёрточно в России». А дать нам подержать за яйца целый мир, потому что мы бы оказались владельцами одного из крупнейших заводов, и от нас бы зависели все, никто бы не дал. Американские хозяева устроили бы что угодно, чтобы не отдать этот завод», – возразил ведущий.

Гость студии с ним не согласился.

«В этом месте китайцы встают, и громко вам аплодируют. Потому что они в своё время ставили автомобильные производственные линии самых разных мировых брендов, рядом потихонечку возводили собственные производственные мощности, которые сейчас потихонечку экспортируются ими в Россию. А начиналось с того, что запускали эти производственные линии, и вот, что по итогу получилось. Им дядя Сэм дал добро на это, или они никого не спрашивали?» – подытожил экономист.

Ранее на пресс-конференции в Москве предложили России легализовать промышленный шпионаж – по примеру Китая.

Также в Госдуме заговорили о легализации «пиратства в национальных интересах».