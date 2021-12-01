Экономист: Постмайданная власть ограбила Украину на 70 миллиардов долларов

01.12.2021  16:59 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Украина, Финансы
Новости Украины

Если в 2013 году у граждан Украины было на руках 100 миллиардов долларов, то к 2021 году осталось лишь 30 миллиардов.

Об этом в эфире интернет-канала киевского рэпера и блогера Тарика Незалежко заявил экономический и политический эксперт Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если в 2013 году у граждан Украины было на руках 100 миллиардов долларов, то...

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«Вспомните, как врал Зеленский, когда говорил о том, что хочет, чтобы бизнес на Украине нормально работал. Зеленский и его приближённые поняли, что для них лучший бизнес – грабёж страны. У населения на Украине было 100 миллиардов долларов на руках в 2013 году, а сегодня 30. 70 миллиардов не стало, их забрали у людей, вымыли ценами, тарифами, уничтожением гривны и отъёмом вкладов у малого и среднего бизнеса», – отметил эксперт.

«Я бы думал о том, чтобы с 30 обратно выросло до 100, мне нужен благополучный украинец, который будет двигать экономику и содержать государство, а эти думают о другом: «Б**ть, у них же ещё 30 миллиардов осталось!» – сказал Гольдарб.

Напомним, в Верховной раде заявили, что Украина президента Владимира Зеленского – это практически не пригодная для проживания экономически отсталая страна.

Кроме того, ранее в Киеве заявили, что Украина не в состоянии погасить накопившиеся внешние долги. Поэтому Киев будет брать всё новые кредиты, что сделает дальнейшее развитие страны невозможным и обречёт её на вечное обнищание.

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