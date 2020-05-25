Украина обречена на обнищание: развитие уже невозможно – киевский эксперт

25.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина не в состоянии погасить накопившиеся внешние долги. Поэтому Киев будет брать всё новые кредиты, что сделает дальнейшее развитие страны невозможным и обречёт её на вечное обнищание.

Об этом в интервью экс-депутату Рады Елене Бондаренко рассказал экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда украинское правительство занимает деньги (у внешних кредиторов – прим. ред.), это всё идёт на потребление через бюджет, на выплату каких-то социальных вещей, на затыкание дыр, по большому счёту. Ну и, естественно, огромная часть ещё идёт на отдачу предыдущих долгов, то есть, – переодолжить, чтобы переотдать. И эта переменная постоянно запущена.

А когда идут какие-то колебания или потрясения на внешних мировых рынках, то этот долг резко дорожает, и потом отдавать всё больше.

Так, чтобы было понимание, если брать, как пример, семью, которая зарабатывает 10 тысяч гривен, а на погашение и обслуживание накопившихся долгов необходимо отдать пять тысяч гривен, то есть, половину дохода», – отметил экономист.

Виктор Скаршевский уверен, что киевское правительство ради погашения долгов будет брать всё новые кредиты, однако при такой политике Украину ждёт только дальнейшее обнищание.

«И я сейчас сказал о ситуации с государственным бюджетом на 2020 год на Украине. Потому что после пересмотра бюджета в апреле, и резком снижении доходной части, половину доходов необходимо отдавать на обслуживание госдолга.

Но нас не ждёт дефолт, потому что, чтобы их отдать, правительство идёт на новые займы как на внутреннем рынке, так и на внешнем. И это будет не только в этом году, но и в следующем. При такой нагрузке ни о каком развитии не может быть и речи, только об обнищании», – резюмировал он.