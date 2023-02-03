Экономист жалуется на возмутительное поведение «беженцев» с Украины
Среди бежавших в Россию граждан Украины оказалось множество бандеровцев, которые теперь наглеют, устраивают беспорядки, отказываются работать и требуют денежного обеспечения.
Об этом в эфире интернет-канала «Politwera» заявил экономист Алексей Попов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Есть BLM, то есть «Black Lives Matter», а есть ХЛМ, то есть «Х*хол Lives Matter». Один в один. BLM – это обоснование, почему негры не должны работать: «Потому что мой прадедушка не просил снимать его с ветки в Африке, везти в Америку, поэтому теперь я работать не буду, а вы будете платить и каяться».
В чём выражается недовольство на бытовом уровне? Например, в санаториях черноморского побережья Кавказа, куда расселили [беженцев с Украины], где они не работают, бухают, скандалят, орут «Слава Украине», и так далее.
Они теперь имеют под этим идеологическую базу: «Мы не просили нас вывозить. Вы же нас вывезли, почему мы должны работать, а русские будут платить и каяться», – возмутился Попов.
Он утверждает, что такое поведение беженцев зачастую замалчивается.
«И с мест сообщают очень тревожные вещи, с того же черноморского побережья Кавказа. Милиция не принимает заявления на откровенно хамское, скотское поведение наших беженцев…
Всё это творится, и в медийной среде, и на бытовом уровне – на улицах, в магазинах, домах, когда разрисовывают символикой «Правого сектора», а им ничего не делают. Просто игнорируют, хотя «Правый сектор» у нас – официально запрещённая экстремистская организация.
Я считаю, что это всё только начинается. Это мы просто напряглись чуть раньше. Ставка на раскол общества, который мы увидим в течение ближайших месяцев, под выборы», – резюмировал экономист.
Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее эвакуированные из Херсона напились в Анапе и демонстративно включили гимн Украины.
А несколько дней назад приезжие с Украины устроили омерзительную выходку в Севастополе.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.