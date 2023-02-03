Экономист жалуется на возмутительное поведение «беженцев» с Украины

Среди бежавших в Россию граждан Украины оказалось множество бандеровцев, которые теперь наглеют, устраивают беспорядки, отказываются работать и требуют денежного обеспечения.

Об этом в эфире интернет-канала «Politwera» заявил экономист Алексей Попов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть BLM, то есть «Black Lives Matter», а есть ХЛМ, то есть «Х*хол Lives Matter». Один в один. BLM – это обоснование, почему негры не должны работать: «Потому что мой прадедушка не просил снимать его с ветки в Африке, везти в Америку, поэтому теперь я работать не буду, а вы будете платить и каяться».

В чём выражается недовольство на бытовом уровне? Например, в санаториях черноморского побережья Кавказа, куда расселили [беженцев с Украины], где они не работают, бухают, скандалят, орут «Слава Украине», и так далее.

Они теперь имеют под этим идеологическую базу: «Мы не просили нас вывозить. Вы же нас вывезли, почему мы должны работать, а русские будут платить и каяться», – возмутился Попов.