Экономист жалуется на возмутительное поведение «беженцев» с Украины

Владимир Гладков.  
03.02.2023 09:00
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Украина, Эмиграция


Среди бежавших в Россию граждан Украины оказалось множество бандеровцев, которые теперь наглеют, устраивают беспорядки, отказываются работать и требуют денежного обеспечения.

Об этом в эфире интернет-канала «Politwera» заявил экономист Алексей Попов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Среди бежавших в Россию граждан Украины оказалось множество бандеровцев, которые теперь наглеют, устраивают беспорядки,...

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«Есть BLM, то есть «Black Lives Matter», а есть ХЛМ, то есть «Х*хол Lives Matter». Один в один. BLM – это обоснование, почему негры не должны работать: «Потому что мой прадедушка не просил снимать его с ветки в Африке, везти в Америку, поэтому теперь я работать не буду, а вы будете платить и каяться».

В чём выражается недовольство на бытовом уровне? Например, в санаториях черноморского побережья Кавказа, куда расселили [беженцев с Украины], где они не работают, бухают, скандалят, орут «Слава Украине», и так далее.

Они теперь имеют под этим идеологическую базу: «Мы не просили нас вывозить. Вы же нас вывезли, почему мы должны работать, а русские будут платить и каяться», – возмутился Попов.

Он утверждает, что такое поведение беженцев зачастую замалчивается.

 «И с мест сообщают очень тревожные вещи, с того же черноморского побережья Кавказа. Милиция не принимает заявления на откровенно хамское, скотское поведение наших беженцев…

Всё это творится, и в медийной среде, и на бытовом уровне – на улицах, в магазинах, домах, когда разрисовывают символикой «Правого сектора», а им ничего не делают. Просто игнорируют, хотя «Правый сектор» у нас – официально запрещённая экстремистская организация.

Я считаю, что это всё только начинается. Это мы просто напряглись чуть раньше. Ставка на раскол общества, который мы увидим в течение ближайших месяцев, под выборы», – резюмировал экономист.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее эвакуированные из Херсона напились в Анапе и демонстративно включили гимн Украины.

А несколько дней назад приезжие с Украины устроили омерзительную выходку в Севастополе.

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