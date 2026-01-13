Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывший глава британской разведки MI-6 Ричард Дирлав реанимировал тему «двойников Путина» в интервью газете «The Sun». Измышления английского шпиона представляют интерес, поскольку он открытым текстом говорит об угрозе в адрес российского президента со стороны украинцев.

Учитывая, что именно их руками англосаксы совершают диверсии и теракты против России, слова Дилава могут звучать и предупреждением о планах недругов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что в определенных обстоятельствах, в зависимости от ситуации, у него точно будет двойник для обеспечения безопасности. Это почти нормальная мера предосторожности для такого человека, как Путин, который является очень заметной мишенью. Не стоит забывать, что покушения были довольно распространенным явлением в российской политике на протяжении многих лет. И конечно, украинцы тоже не упустили бы возможности его убить, если бы точно знали, где он находится в тот или иной момент. Так что, я думаю, что вполне логично, что в определенных обстоятельствах, в зависимости от их характера, он будет использовать двойника», – рассуждал британец.

Он уверяет, что лучше всего отличить двойника от оригинала позволяет «анализ с помощью искусственного интеллекта».