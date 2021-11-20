Экс-глава СНБО Данилюк: Украине нужно жестко защищать границы от мигрантов

Ольга Козаченко. Просмотров: 20.11.202109:48 (Мск), Киев,

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Новости Украины





Украине следует забыть о хороших манерах и защищаться всеми возможными способами от проникновения мигрантов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии киевскому журналу «Новое время» заявил экс-секретарь СНБО Украины, бывший министр финансов Александр Данилюк, ранее ранее анонсировавший создание специальных групп для совершения диверсионных операций за линией соприкосновения.

Ему задали вопрос, делать с пытающимися попасть в ЕС мигрантами на польско-белорусской границе.

«Делать все возможное, чтобы не принимать мигрантов. И защищаться. Именно то, что сейчас делает Польша. Не время сейчас показывать хорошие манеры, потому что это процесс, который четко регулируется со стороны Москвы и логистически полностью поддерживается Лукашенко», – утверждает Данилюк.

По его словам, проблема должна быть локализована в Белоруссии, чтобы «эти мигранты стали проблемой для самих белорусов».

«Еще я провел бы переговоры на уровне министров внутренних дел и секретарей СНБО или их аналогов Польши, Германии, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины. Ведь прорыв, например, украинской границы будет означать, что следующей будет Польша, и в итоге они прорвутся в Германию. Украине нужно защищать свои границы и делать это достаточно жестко. Понятное дело, что там, где женщины и дети, нужно быть предельно аккуратными. Но в любом случае, слабину показывать не нужно. Это мигранты – это фактически новое оружие», – резюмировал экс-министр.

Примечательно, что глава МВД Украины призвал Верховную раду быть готовой к введению чрезвычайного положения из-за миграционного кризиса.

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