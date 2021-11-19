Глава МВД предупредил Раду: «Из-за мигрантов готовьтесь вводить чрезвычайное положение»
В связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе украинский парламент должен быть готов принять решение о введении чрезвычайного положения.
Об этом во время выступления в Верховной раде заявил глава МВД Украины Денис Монастырский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Оценка всего комплекса рисков и угроз миграционного кризиса побуждает к выводу – в случае необходимости Верховной раде Украины еобходимо быть готовой рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения в пограничных областях или в приграничных районах», – сказал он.
«На данный момент пока что такой необходимости нет», – добавил Монастырский.чпЧП
Напомним, определивший состав нынешнего Кабинета министров украинский президент Владимир Зеленский делает всё возможное, чтобы в будущем переизбраться на второй срок. Однако, несмотря на старания, его команда распадается, а рейтинги стремительно падают.
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