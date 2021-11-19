Глава МВД предупредил Раду: «Из-за мигрантов готовьтесь вводить чрезвычайное положение»

Вадим Москаленко. Просмотров: 19.11.202116:00 (Мск), Киев,

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Новости Украины





В связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе украинский парламент должен быть готов принять решение о введении чрезвычайного положения.

Об этом во время выступления в Верховной раде заявил глава МВД Украины Денис Монастырский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Оценка всего комплекса рисков и угроз миграционного кризиса побуждает к выводу – в случае необходимости Верховной раде Украины еобходимо быть готовой рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения в пограничных областях или в приграничных районах», – сказал он.

«На данный момент пока что такой необходимости нет», – добавил Монастырский.чпЧП

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