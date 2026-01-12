Экс-глава турецкой разведки: Вот что бы было, не начни Россия СВО

Анатолий Лапин.  
12.01.2026 11:46
  (Мск) , Москва
Просмотров: 788
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Турция


Россия начала спецоперацию на Украине, потому что иначе ситуация для русских была бы хуже.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил бывший начальник военной разведки Турции Исмаил Хаккы Пекин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я хотел бы затронуть тему войны на Украине. Россия была вынуждена вступить в эту войну. В частности, США и Великобритания подталкивали Россию к этой войне в результате манипуляций со стороны Украины. Россия вынуждена была ввязаться.

Если бы она этого не сделала, все было бы по-другому. На повестку дня встал вопрос о принятии Украины в НАТО. Если бы Украина была принята в НАТО, столица России оказалась бы в опасности. Россия была вынуждена начать военные действия из-за этого вопроса.

Без этого в России могла бы сложиться еще более худшая ситуация. Война нанесла России экономические потери, но в результате Россия начала развиваться», – заявил Пекин.

