Экс-глава украинского Интерпола: Нас поставили на колени

11.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Как только Украина будет не в состоянии выполнять новые условия МВФ, западные «партнёры» отберут у поставленной на колени страны последнее.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил депутат ВР VI созыва, экс-глава украинского отделения Интерпола Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не первые, кто войдёт в сложные отношения с МВФ и международным банком (очевидно имеется в виду Всемирный банк. – ред.). Многие страны так поступали, были разные истории. Но то, что МВФ и международный банк дожимали и после этого забирали самое важное, например, в Эквадоре они забирали нефтяные месторождения, и так далее. Это их концепция.

Надо перестать относиться к МВФ и мировому банку как к Санта-Клаусу, этому доброму и седобородому дедушке, у которого хочется посидеть на коленях. К сожалению, эти дедушки ставят на колени нас. Мы уже на них стоим», – сказал Куликов.

Напомним, накануне экономический эксперт Юрий Гаврилечко рассказал Владимиру Зеленскому, почему для Украины было бы выгоднее объявить дефолт, а не продолжать обслуживать внешний долг в полном объеме.