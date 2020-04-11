11.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина, Финансы, Экономика
Просмотров:

Экс-глава украинского Интерпола: Нас поставили на колени




Как только Украина будет не в состоянии выполнять новые условия МВФ, западные «партнёры» отберут у поставленной на колени страны последнее.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил депутат ВР VI созыва, экс-глава украинского отделения Интерпола Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы не первые, кто войдёт в сложные отношения с МВФ и международным банком (очевидно имеется в виду Всемирный банк. – ред.). Многие страны так поступали, были разные истории. Но то, что МВФ и международный банк дожимали и после этого забирали самое важное, например, в Эквадоре они забирали нефтяные месторождения, и так далее. Это их концепция.

Надо перестать относиться к МВФ и мировому банку как к Санта-Клаусу, этому доброму и седобородому дедушке, у которого хочется посидеть на коленях. К сожалению, эти дедушки ставят на колени нас. Мы уже на них стоим», – сказал Куликов.

Напомним, накануне экономический эксперт Юрий Гаврилечко рассказал Владимиру Зеленскому, почему для Украины было бы выгоднее объявить дефолт, а не продолжать обслуживать внешний долг в полном объеме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть