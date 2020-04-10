10.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика
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Объявление дефолта по госдолгу «подарит» полтриллиона гривен украинским властям




Для Украины было бы выгоднее объявить дефолт, а не продолжать обслуживать внешний долг в полном объеме.

С таким советом Зеленскому в интервью ГолосUA выступил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все рассказы о том, что нас ждут какие-то страшные катастрофические изменения в случае объявления дефолта – это сказки.

На самом деле, как только Украина откажется платить по внешним долгам, продолжая обслуживание этого долга (дефолт и предполагает, что мы не можем платить тело кредита, почему и говорим о реструктуризации), то у нас высвобождается больше 300 миллиардов гривен на то, чтобы что-то делать внутри страны.

А если из-за форс-мажорных обстоятельств мы сможем договориться о том, чтобы и обслуживание на какой-то период прекратить, то это еще порядка 140 миллиардов высвобождается. В итоге почти полтриллиона гривен остается внутри страны, которые можно пустить на развитие экономики», – рассуждает Гаврилечко.

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