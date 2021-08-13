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13.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Украина, Финансы, Экономика
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Экс-министр экономики: Украину сознательно загоняют в долги

Новости УкраиныТо, что Киев предоставляет иностранцам гораздо более выгодные кредитные условия, чем собственным гражданам, свидетельствует...

То, что Киев предоставляет иностранцам гораздо более выгодные кредитные условия, чем собственным гражданам, свидетельствует о том, что Украину сознательно загоняют в долги.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина будет брать в долг на новые субсидии. Откуда их брать – вопрос, но государственные бумаги пока ещё продаются под двенадцать процентов годовых, это очень высокий процент, таких бумаг в мире почти нет», – отметил экономист.

«В то же время наши собственные граждане депозиты под гривну больше шести процентов годовых редко где могут получить. А то, что мы иностранцам по займам платим двенадцать, а ещё освобождаем от налогообложения, говорит о том, что страну загоняют в долги», – сказал Суслов.



Напомним, ранее Верховная рада разрешила Кабмину взять 300 миллионов евро кредита для утепления школ, детсадов и учреждений культуры.

Кроме того, в Киеве заявили, что огромные внешние и внутренние долги Украины, которые она накопила за последние годы, загнали страну в коллапс, который в любой момент может обернуться катастрофой.

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