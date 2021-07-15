15.07.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, ЕС, Политика, Украина, Финансы
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Украина еще туже затягивает кредитную удавку на своей шее

Новости УкраиныВерховная рада разрешила Кабмину взять 300 миллионов евро кредита для утепления школ, детсадов и...

Верховная рада разрешила Кабмину взять 300 миллионов евро кредита для утепления школ, детсадов и учреждений культуры.

Соответствующий закон о ратификации финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком принял сегодня парламент страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам главы парламентского комитета по евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, соглашение предусматривает кредит на срок до 20 лет.

«Ратификация соглашения и обретение им силы создадут правовые основания для возможности привлечения кредитных ресурсов на общую сумму до 300 миллионов евро. И эти деньги должны быть направлены на усовершенствование процесса модернизации порядка тысячи общественных зданий в Украине, в частности, дошкольных и средних учебных заведений, учреждений здравоохранения, а также объектов социального, административного и культурного назначения, которые находятся к государственной и коммунальной собственности», сказала депутат.

«Возвращение средств заимствования предусматривается осуществить полностью за счет средств конечных бенефициаров – органов местного самоуправления. А условия кредитования, процентная ставка – фиксированная или плавающая, максимальный льготный период – пять лет, период погашения, включая льготный период 20 лет», – заявила Климпуш-Цинцадзе.



Депутат Рады Александр Колтунович раскритиковал решение парламента, подчеркнув, что за последние два годы новый состав парламента набрал и так слишком много кредитов.

«Когда вам рассказывают – макрофинансовая помощь, еще что-то, на самом деле это все дополнительные кредиты, и это все выливается в конкретные цифры. 81,9 миллиардов долларов, когда мы приходили. Сегодня уже 91,5 миллиардов долларов госдолг. Эти цифры не берутся откуда-то, они идут именно из этих позиций. Да, безусловно, есть облигации государственного займа и так далее. Но это дополнительные долги. Через 20 лет кто-то их будет отдавать. Я не против концепта энергоэффективности, модернизации, даже готов поддержать данные проекты, чтобы их вводили на местном уровне, но когда голосуются такие проекты законов, давайте, пожалуйста, сразу финансово-экономическое обоснование, кто на местном уровне, за какие средства будет отдавать через двадцать лет данные кредиты», – заявил Колтунович.

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