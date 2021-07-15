Украина еще туже затягивает кредитную удавку на своей шее

15.07.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Верховная рада разрешила Кабмину взять 300 миллионов евро кредита для утепления школ, детсадов и учреждений культуры.

Соответствующий закон о ратификации финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком принял сегодня парламент страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам главы парламентского комитета по евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, соглашение предусматривает кредит на срок до 20 лет.

«Ратификация соглашения и обретение им силы создадут правовые основания для возможности привлечения кредитных ресурсов на общую сумму до 300 миллионов евро. И эти деньги должны быть направлены на усовершенствование процесса модернизации порядка тысячи общественных зданий в Украине, в частности, дошкольных и средних учебных заведений, учреждений здравоохранения, а также объектов социального, административного и культурного назначения, которые находятся к государственной и коммунальной собственности», сказала депутат.

«Возвращение средств заимствования предусматривается осуществить полностью за счет средств конечных бенефициаров – органов местного самоуправления. А условия кредитования, процентная ставка – фиксированная или плавающая, максимальный льготный период – пять лет, период погашения, включая льготный период 20 лет», – заявила Климпуш-Цинцадзе.

Депутат Рады Александр Колтунович раскритиковал решение парламента, подчеркнув, что за последние два годы новый состав парламента набрал и так слишком много кредитов.

«Когда вам рассказывают – макрофинансовая помощь, еще что-то, на самом деле это все дополнительные кредиты, и это все выливается в конкретные цифры. 81,9 миллиардов долларов, когда мы приходили. Сегодня уже 91,5 миллиардов долларов госдолг. Эти цифры не берутся откуда-то, они идут именно из этих позиций. Да, безусловно, есть облигации государственного займа и так далее. Но это дополнительные долги. Через 20 лет кто-то их будет отдавать. Я не против концепта энергоэффективности, модернизации, даже готов поддержать данные проекты, чтобы их вводили на местном уровне, но когда голосуются такие проекты законов, давайте, пожалуйста, сразу финансово-экономическое обоснование, кто на местном уровне, за какие средства будет отдавать через двадцать лет данные кредиты», – заявил Колтунович.