Экс-министр энергетики: «Кличко прав. Киев надо срочно эвакуировать»

Игорь Шкапа.  
14.01.2026 14:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 516
 
Дзен, Киев, Украина


Крупным городам Украины нужно готовиться к эвакуации населения.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога киевской школы госуправления заявил экс-министр энергетики и ЖКХ Иван Плачков.

Крупным городам Украины нужно готовиться к эвакуации населения. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он сказал, что поддерживает киевского мэра Виталия Кличко, призвавшего местных жителей по возможности выехать из столицы, столкнувшейся с огромным дефицитом электроэнергии после последних российских ударов. При этом экс-министр считает, что это актуально и для других крупных городов. 

«Мы знаем какая ситуация в Киеве, Днепре. Если есть возможности, чтобы вывезти детей, людей пожилого возраста к друзьям, родственникам, знакомым в села, районные центры, где традиционное отопление, почему это не делать. Это нужно обязательно сделать», – говорит гость эфира.

Он считает, что ситуация усугубляется тем, что ее нельзя спрогнозировать.

«А вы уверены, что ударов больше не будет? Поэтому мы должны максимально обеспечить эти уязвимые слои населения всем необходимым, если можно, вывезти. А дальше уже будем заниматься, восстанавливать это все и так далее», – резюмировал Плачков.

Метки: , , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить