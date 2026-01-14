Экс-министр энергетики: «Кличко прав. Киев надо срочно эвакуировать»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Крупным городам Украины нужно готовиться к эвакуации населения.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога киевской школы госуправления заявил экс-министр энергетики и ЖКХ Иван Плачков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он сказал, что поддерживает киевского мэра Виталия Кличко, призвавшего местных жителей по возможности выехать из столицы, столкнувшейся с огромным дефицитом электроэнергии после последних российских ударов. При этом экс-министр считает, что это актуально и для других крупных городов.

«Мы знаем какая ситуация в Киеве, Днепре. Если есть возможности, чтобы вывезти детей, людей пожилого возраста к друзьям, родственникам, знакомым в села, районные центры, где традиционное отопление, почему это не делать. Это нужно обязательно сделать», – говорит гость эфира.

Он считает, что ситуация усугубляется тем, что ее нельзя спрогнозировать.