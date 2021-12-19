НМ ЛНР: Контрактники ВСУ отказываются от службы, опасаясь войны с Россией

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Новости Украины

Распущенная западными СМИ дезинформация о якобы готовящемся нападении РФ на Украину подорвала боевой дух ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается. что из-за разогнанной истерии о возможном нападении России на Украину из ВСУ массово увольняются контрактники. Особенно тенденция увеличилась в преддверии Нового года. Не спасает ВСУ и распоряжение штаба «ООС» о необходимости максимальной комплектации подразделений.

«Командование 30-й омбр, некомплект которой составляет около 40%, помимо работы по отбору граждан на военную службу по контракту в военкоматах, находящихся в глубине страны, направило свои вербовочные группы с агитационной программой по населённым пунктам в зоне «ООС», – написали в ведомстве.

Кроме того, новые контрактники не идут в ВСУ из-за страха вступить в бой с русской армией. Даже последний шаг – вербовка контрактников на Донбассе – не принёс плодов.

«Но, несмотря на усилия, даже ранее отобранные люди отказываются от службы, боясь войны с Россией», – заключили в ведомстве.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что на Украине катастрофическая ситуация с обеспечением армии. Правительство не хочет увеличивать зарплаты военным, оборонный заказ провален, а потому все меньше желающих служить в такой армии.

Кроме того, раньше Владимир Зеленский в очередной раз попытался преподнести перед Западом как «войну с Россией» ситуацию на Донбассе, где украинская армия восьмой год продолжает карательную операцию против Донецка и Луганска, отказавшихся признавать итоги переворота в Киеве.