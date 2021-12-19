НМ ЛНР: Контрактники ВСУ отказываются от службы, опасаясь войны с Россией

19.12.2021  21:21 (Мск), Луганск,
Сергей Вредников.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

Распущенная западными СМИ дезинформация о якобы готовящемся нападении РФ на Украину подорвала боевой дух ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Распущенная западными СМИ дезинформация о якобы готовящемся нападении РФ на Украину подорвала боевой дух...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



Отмечается. что из-за разогнанной истерии о возможном нападении России на Украину из ВСУ массово увольняются контрактники. Особенно тенденция увеличилась в преддверии Нового года. Не спасает ВСУ и распоряжение штаба «ООС» о необходимости максимальной комплектации подразделений.

«Командование 30-й омбр, некомплект которой составляет около 40%, помимо работы по отбору граждан на военную службу по контракту в военкоматах, находящихся в глубине страны, направило свои вербовочные группы с агитационной программой по населённым пунктам в зоне «ООС», – написали в ведомстве.

Кроме того, новые контрактники не идут в ВСУ из-за страха вступить в бой с русской армией. Даже последний шаг – вербовка контрактников на Донбассе – не принёс плодов.

«Но, несмотря на усилия, даже ранее отобранные люди отказываются от службы, боясь войны с Россией», – заключили в ведомстве.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что на Украине катастрофическая ситуация с обеспечением армии. Правительство не хочет увеличивать зарплаты военным, оборонный заказ провален, а потому все меньше желающих служить в такой армии.



Кроме того, раньше Владимир Зеленский в очередной раз попытался преподнести перед Западом как «войну с Россией» ситуацию на Донбассе, где украинская армия восьмой год продолжает карательную операцию против Донецка и Луганска, отказавшихся признавать итоги переворота в Киеве.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть