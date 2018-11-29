Экс-министр обороны собрался давить на Россию

29.11.2018, Одесса, Анастасия Самойлова

Для освобождения украинских моряков Киев будет пытаться выпросить у запада новые санкции против России.

Об этом Анатолий Гриценко рассказал в эфире одесского канала «DumskayaTV», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Здесь играет роль «право сильного». Россия сильнее, и те аргументы, которые положит на стол наш МИД, консульская служба или министерство юстиции, она просто не обратит на них внимания. Надо стратегически самим становиться сильнее, привлекать к себе сильных партнёров для давления на Россию. И такими сильными партнёрами являются ЕС и отдельные государства Европы – такие, как Франция, Германия, Великобритания, США”, – сказал политик.

По его мнению, в гуманитарной части можно получить поддержку из Китая, Японии, Канады.

“Если Россия не реагирует, надо добиваться введения новых санкций. За нас никто не будет воевать, это ясно. Никто туда сейчас не будет посылать свои войска, чтобы обеспечит нам спокойный проход наших гражданских и военных судов. Нужно включить другой санкционный механизм – вот этого надо добиваться. Да, быстро не будет, вы же видите, сколько уже Сенцова держат… и Кольченко. Несмотря на все те уговоры, которые шли от Макрона, Трампа, Меркель и от Совета Европы, от всех этих структур, Путин на это не идёт. Это значит, что он понимает только силу. Это значит, что надо включать уже те санкции, которые затронут его самое близкое окружение», – заявил Гриценко.

Напомним, в минувшее воскресенье два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были задержаны российским спецназом.