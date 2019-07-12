У Вакарчука требуют отказаться от свободы слова и демократии

12.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинская власть может отступать от принципов демократии и свободы слова, если дело касается «борьбы с Россией».

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил украинский шоумен, член партии «Голос» Сергей Притула, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам юмориста, Нацсовет по телевидению и радиовещанию должен моментально закрывать телеканалы, которые транслируют то, что можно считать «пророссийской пропагандой».

«Давайте рассматривать откровенно вопросы лишения лицензий тех каналов, которые занимаются откровенной пропагандой. Я думаю, что это будет максимально демократически. На 112-м анонсирован показ фильма Оливера Стоуна «В борьбе за Украину». Главные герои – господин Медведчук и Путин. И это будут показывать на общенациональном украинском телеканале… Какого черта мы позволяем на украинском канале показывать это? Реагировать нужно наперед.

Только такая информация появляется, Нацсовет должен реагировать молниеносно и объяснять: девчонки и мальчишки, если это выходит в эфир, завтра ваш канал прекращает вещание. Может это немного расходится с вопросом демократии, как мы ее представляем и свободой слова в ее эталонном выражении, но я прошу не забывать, что страна находится конкретно в ситуации военной агрессии Российской Федерации», – заявил Притула.