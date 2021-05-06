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06.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Украина
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Экс-министр Украины: Наша страна превращается в маленький пыльный хутор

Новости УкраиныУкраина, в которой запрещается всё советское и навязывается фашистское, будет и дальше становиться всё...

Украина, в которой запрещается всё советское и навязывается фашистское, будет и дальше становиться всё слабее и беднее, пока окончательно не превратится в «пыльный хутор».

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем дольше будет продолжаться политика принудительного навязывания и глорификация более чем сомнительных исторических персонажей с одновременным возвеличиванием тех, кто запятнал своё имя коллаборацией с фашистами, а мы это видим каждый день, отрезать это невозможно, – мы это видели на улицах Киева – тем меньше, беднее и слабее будет становиться Украина.

Украина разная, и эти националисты-декоммунизаторы превращают нас в маленький пыльный хутор, с пятиминутками ненависти. При этом не созидая абсолютно ничего. Они прямо и откровенно не хотят видеть несимметричность так называемой декоммунизации и денацификации», – сказала экс-министр.

Также она отметила, что за гимн СССР на Украине дадут от пяти до десяти лет тюрьмы, а за нацистские гимны ничего.

«Когда мы говорим о декоммунизации, мы должны понимать, что в пакете этого закона, также была прописана денацификация. Но если мы сейчас хором споём гимн СССР или «Интернационал», то по уголовному кодексу нам дадут от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, а если они сейчас споют песню «Хорст Вессель» или другие фашистские гимны, ничего никому не будет», – заключила Лукаш.

Напомним, ранее обсуждение возможности проведения марша в честь СС «Галичина» в Киеве вызвало негативную реакцию у населения Украины.


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