Украинские телезрители недовольны первым маршем СС в Киеве

28.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Народ Украины резко против чествования фашистов – так, все четверо телезрителей, сумевших дозвониться в студию одного из киевских телеканалов, высказались против проведения марша в честь дивизии СС «Галичина».

Соответствующий сюжет вышел в эфире телеканала «Магнолия», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, позвонивший в студию житель Днепропетровска Виктор подчеркнул, что дивизия СС «Галичина» не освобождала города Украины, а стреляла советским освободителям в спины.

«Я хочу сказать, что дивизия СС «Галичина» не освобождала Киев и другие города Украины с моими дедами и дядей, не видели их и близко, но наоборот они стреляли в спины моим дедам. Очень жалко, что Киев из города-Героя превращается в город-полицай», – сказал Виктор.

Остальные телезрителей, сумевшие дозвониться в студию, высказались аналогично – резко против гитлеровской дивизии и проведения марша в их честь в Киеве, также отмечая, что коллаборанты служили Гитлеру, который хотел в конце войны уничтожить семьдесят процентов украинцев.

Отметим, что сегодня впервые в Киеве пройдет марш в честь гитлеровской дивизии СС «Галичина». Ранее такого рода мероприятия проходили исключительно на Западной Украине.

Напомним, ранее во Львове заявили, что украинские коллаборационисты из дивизии СС «Галичина» на службе у Адольфа Гитлера такие же защитники Украины, как и воюющие в Донбассе боевики ВСУ.

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