Марш эсесовцев в Киеве: Молчание рукопожатых

29.04.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Марширующие по Киеву фанаты СС так и не стали поводом для серьезной дискуссии о роли ультраправых и (в более узком понимании неонацистов и откровенных гитлеристов) в современном украинском обществе. Глухое молчание большей части рукопожатой либеральной общественности, предпочетшей не заметить факт сегодняшнего скандального марша, – более чем красноречиво.

Нет, конечно, те, кого на Украине через губу зовут «ватниками», повозмущались в соцсетях и в эфире единственного оставшегося подцензурного, но дающего хоть какую-то альтернативную мейнстриму информацию телеканала «НАШ».

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Но «ватники» с их мнением погоды на Украине нынче не делают и фактически выведены за пределы официально одобренного дискурса. Прорежимным (а таковых большинство) СМИ их даже цитировать западло – сразу нарвешься на обвинения в ретрансляции «кремлевских нарративов». Тем более, что самый справедливый киевский суд не так давно постановил, что символика этой самой дивизии никакая не нацистская. Вы что, Путину верите больше, чем украинскому суду?!

Другое дело – лидеры мнений и мейнстримные эксперты, политологи, активисты, деятели культуры и прочие властители дум. Есть мнение, что уж они-то все понимают, только сказать не могут, потому что правых боятся. Как показала практика, если они и боятся правых, то очень хорошо этот факт скрывают. А вот чего они и правда боятся, так это прослыть в своем кругу «пророссийскими» – как выразился недавно один такой «лидер мнений», говоря о табуированных на Украине вещах, ты автоматически становишься парией, «сторонником Медведчука и Шария», и вход в «лучшие дома» для тебя закрыт.

Отсюда все вот эти удивительные для психически здоровых людей заголовки в украинской прессе: «Противоречивые герои». «Герои не для всех». Типа, не все так однозначно. Хотя, казалось бы, речь о людях, присягавших Гитлеру. Но в королевстве кривых зеркал нынче это 9 мая – «противоречивая дата». Почти как дивизия СС.

При этом, марш сторонников дивизии Ваффен-СС «Галиция» – явление для Украины отнюдь не новое. Такие тематические походушки с душком проводятся уже больше 20 лет. Правда, раньше это происходило в каких-нибудь Тернополях и Львовах, а в последние годы география расширялась на столицу. Но это, как говорится, издержки «революции достоинства».

И если уж говорить об опасениях рукопожатых, то действительно, трудно не согласиться с тем, что такие марши – самая что ни есть наглядная агитация. Нагляднее некуда, После таких картинок совершенно не с руки вести дискуссии о том, есть ли на Украине фашизм. Конечно, есть. А вот вопрос о том, насколько местные фашисты влиятельны, и какова их доля во власти, до сих пор остается дискуссионным.

Скептики упирают на мизерные электоральные результаты фанов эсэсовцев и всяких ярошей с билецкими и тягнибоками. Мол, смотрите, они все вместе даже 3% не набирают. И это правда. Не набирают. Но правда и то, что степень влияния этих кругов на украинскую политику и общество – идеологического, политического, культурного и даже эстетического – выходит далеко за рамки набираемых ими на выборах процентов. По сути, элементы ультраправой и нацистской идеологии сегодня разлиты по всему украинскому общественному организму, впитались всеми порами и поразили практически все жизненно важные органы, отвечающие за жизнедеятельность. Что-то поражено в большей степени, что-то в меньшей, что-то совсем чуть-чуть, но, тем не менее, они везде.

При этом, факт в том, что нацисты – это пока что не сама власть. Но власть активно апроприировала их лозунги и смыслы – вплоть до нацистских приветствий, которыми например, заканчивает свое письмо в адрес мэра столицы Кличко, с указанием обеспечить юбилей Евгена Коновальца, лидер ОУН Богдан Червак. «Пришлите список мероприятий. Слава Нации!» – пишет главе столичной администрации нынешний фюрер ОУН и по совместительству госчиновник, глава Гостелерадио Украины при Зеленском.

Тезисами, дословно повторяющими разные программные положения украинских гитлеровцев, пестрят выступления украинских политиков и активистов, разного рода волонтеров и культуртрегеров, репутация коллаборационистов середины прошлого века защищена законом, им ставят памятники и в их честь называют стадионы, улицы и воинские соединения. На их отбеливание работают целые государственные институты, тратя на это бюджетные деньги.

Так что, положа руку на сердце, какая разница, сколько набрал на выборах Ярош, если его программу растащили на цитаты собратья по политическому классу. Да и вообще, нет никакой разницы, какая у Яроша фамилия. Пусть это даже и Зеленский.

И это не преувеличение. Обращает на себя внимание зияющая пустота в том месте, где должна была быть реакция официальной власти на подобные выходки неонацистов. Нынешний президент, его клерки и депутаты от его партии становятся крайне суетливы и словоохотливы, когда речь заходит о вещах, куда менее важных – будь то сгоревшая дача родителей грантового активиста или поездка в Крым какого-нибудь Медведчука. Министр культуры грудью бросается на вражеские амбразуры в великой битве за борщ, сало и вареники, которые пытаются присвоить себе наглые москали. А СБУ заводит дела на чиновников за карту Украины без Крыма.

А тут молчат, как будто так и надо.

Впрочем, не все рукопожатые промолчали. Так, марш фанатов СС осудил Вятрович. Ну как осудил. Говорит, дивизия СС и ОУН-УПА – не одно и то же. В общем, Бандера с Шухевичем лучше, а так люди будут их путать и приходить к неожиданным выводам. А это уже полная зрада.

Демонстрирует мастер-класс по петлянию между капельками и нардеп-слуга Бужанский. С одной стороны, он – единственный из всех «слуг» открыто назвал фашистов фашистами и осудил. С другой – доказывает, что самый главный начальник всех слуг пан Зеленский тут совершенно ни причем. И это не его политика привела к тому, что нацисты чувствуют себя на Украине как дома и водят хороводы по Киеву. В общем, не трогайте папу, он хороший.

Недалеко ушли и мейнстримовые СМИ. Главный предмет беспокойства – что завтра скажут об Украине Киселев и Соловьев. Это ж какой мощный аргумент пресловутой «российской пропаганде». Столько лет работы псу под хвост. Глядишь, еще кто подумает, что Киселев с Соловьевым правы.

И неизвестно, кто из них отвратительнее – фанаты СС, марширующие по столице, или же их критики, более всего озабоченные тем, что по этому поводу скажет российское ТВ.