Экс-нардеп вскрыл механизм приватизации регламента «слугами народа»

04.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Президентская партия «Слуга народа» планирует принять законы, которые окончательно лишат оппозиционных депутатов права голоса в украинском парламенте.

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-нардеп от «Оппозиционного блока» Александр Долженков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В течение последнего времени специально не комментировал деятельность «Слуг народа», чтобы соотнести их «демократические» предвыборные обещания с теми инициативами, которые они сейчас регистрируют и с такой бравадой голосуют в зале пленарного заседания. Оказывается, они попросту хотят превратить парламент в свое акционерное общество, где миноритарные участники (небольшие фракции/группы, внефракционные депутаты) вообще не смогут иметь какого-либо влияния в процессе голосования ими же инициированных законопроектов!

Истинно корпоративный подход, который, к сожалению, приведет к окончательной монополизации власти в парламенте и крушению основ парламентаризма в Украине», – пишет политик.

По словам Долженкова, ликвидация монобольшинством контрольных функций других фракций и депутатских групп уже началась.

Так, во внесенном законопроекте №1040 прописано лишение внефракционных депутатов возможности даже регистрировать законопроекты под предлогом борьбы с «законодательным спамом», а согласно законопроекту № 1043, предусматривающему внесение изменений в Регламент, нардепы больше не смогут ставить на голосование в процессе рассмотрения законопроектов свои отклоненные профильным комитетом правки, либо одобренные комитетом правки других депутатов.

Теперь же, отмечает экс-парламентарий, это будет возможно только после принятия соответствующего процедурного решения Верховной Радой.

«Кроме того, в законопроекте № 1043 также ликвидируется возможность подачи отдельными депутатами проекта Постановления Верховной Рады Украины об отмене решения о принятии закона, постановления, проекта иного акта Верховной Рады Украины в случае установления нарушений регламента в процессе их принятия, голосования.

Это был для нас ранее серьезный инструмент для борьбы с предыдущей коалицией в Верховной Раде VIII созыва, однако теперь «демократичные» «Слуги народа» вообще хотят всех лишить этой возможности, поскольку для этого теперь потребуется не менее 150 подписей народных депутатов, как прямо при регистрации законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины!

То есть, настолько усложняется процедура реагирования на нарушения Регламента, что реализация ее на практике становится практически невозможной», – добавил Долженков.

По мнению бывшего депутата, происходящее свидетельствует о формировании диктатуры монобольшинства, что «не имеет ничего общего с демократическими принципами парламентаризма в Европе».

Напомним, ранее экс-нардеп Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров заявил, что Владимир Зеленский и его команда отменили депутатскую неприкосновенность для того, чтобы иметь возможность давить на депутатов своей партии, которые попытаются разбежаться, как только поймут, что являются всего лишь болванчиками для тыканья кнопок.