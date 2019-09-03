Кастрацию украинского парламентаризма подготовили попередники «слуг народа» – эксперт

03.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Владимир Зеленский и его команда отменили депутатскую неприкосновенность для того, чтобы иметь возможность давить на депутатов своей партии, которые попытаются разбежаться, как только поймут, что являются всего лишь болванчиками для тыканья кнопок.

Однако такое положение вещей было предопределено дешевым пиар-популизмом самих депутатов прошлых созывов.

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Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-нардеп Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается снятия депутатской неприкосновенности – это в полной мере вина самих депутатов разных созывов, которые в зависимости от того, в оппозиции они или во власти, активно требовали снятия этой неприкосновенности, не понимая последствий.

Почему это проголосовано сегодня, и не было проголосовано тогда? Тогда был определённый политический баланс власти и оппозиции, разница была в десяток-два голосов. Сегодня в парламенте есть монобольшинство – 254 депутата, и фактически неприкосновенность можно было снять с любого депутата.

Так сложилась ситуация, что сегодня снятие депутатской неприкосновенности больше направленно не против оппозиции, а против собственной фракции, о которой он (Владимир Зеленский – прим. ред.) знает, что она может быть развалена, что эти депутаты, которые платили деньги и зашли в парламент, могут быть разочарованы тем, что у них не будет возможности решать и зарабатывать свои деньги. И они побегут из этой фракции.

Они (Владимир Зеленский и соратники – прим. ред.), прежде всего, хотят решить вопрос консолидации фракции «Слуга народа», они хотят запугать депутатов, чтобы те понимали: шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте – расстрел. Именно для этого и сняли депутатскую неприкосновенность», – сказал он.

Напомним, накануне киевский политолог Дмитрий Корнийчук заявлял, что отмена депутатской неприкосновенности – это также и «великое шоу», в тени которого аппарат президента Украины будет принимать законы, продолжающие экономическую политику режима Порошенко.