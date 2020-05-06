Экс-политтехнолог Зеленского признал, что Украина загоняет людей в угол

06.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

После отмены карантина украинскую экономику ожидают тяжелые времена – сворачивание бизнеса и безработица.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил политтехнолог Владислав Рогимов, ранее работавший в избирательном штабе нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

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«Многие фирмы после карантина уже не откроются, а списывать финансовые долги на форс-мажор не получиться, режим ЧС же не введен. Так что многие украинцы после окончания эпидемии останутся без работы. В Европу тоже пока их не пустят на заработки. А семьи кормить надо. И что произойдёт со страной, когда выйдут на улицы обычные люди, а не проплаченная массовка, одному богу известно. Мне жалко народ во всем этом. Это хорошие добрые и открытые люди. Но их само государство загоняет в угол. И не думайте, что народ не видит, как живет их элита на западные деньги», – сказал Рогимов.

Как сообщал ПолитНавигатор, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили нарисовал мрачное будущее экономике Украины.

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