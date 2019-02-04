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04.02.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
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Экс-посол Украины в Белоруссии призвал Запад начинать Майдан в Минске

Украина и Европа должны сосредоточить все силы, чтобы поддержать белорусскую оппозицию и не допустить интеграции страны с Россией. Об этом говорится в заявлении кандидата в президенты Украины, экс-посла страны в Минске, Романа Бессмертного, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, Белоруссия – это «дыра в европейской безопасности», которая несет прямую угрозу странам НАТО.

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«Помощь белорусской оппозиции! Вот чем должны заниматься Украина и Европа, чтобы помочь отстоять Беларусь. Надо использовать все необходимые механизмы в противодействии Лукашенко, поскольку именно он является инструментом экспансии России на территорию Беларуси… Вспомните Варшавский саммит НАТО, о Беларуси говорилось как о слабой территории с точки зрения безопасности для Европы. Это действительно так. Какую бы НАТО не создавало систему безопасности Центральной Европы, Беларусь – это прорыв, исторически подтверждено от Наполеона до операции Багратиона. Даже две существующие авиационные базы в Беларуси – это огромная угроза Европейскому Союзу», – сказал он.

Ранее украинский дипломат, глава «Майдана иностранных дел» Богдан Яременко заявил, что Белоруссия уже находится под полным контролем России, и ожидать, что Лукашенко сможет остановить продвижение российской армии через свою территорию на Украину – не стоит.

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