Экс-сотрудник СБУ рассказал о масштабном медицинском кризисе в Киеве

29.10.2021 23:17 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На Украине целые больницы переводят под лечение больных короновирусом, но мест всё равно не хватает, и многих заболевших отправляют домой даже без диагностики.

Об этом в эфире интернет-канала «Politwera» заявил бывший сотрудник СБУ, подполковник Владимир Мулык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Борисполе под Киевом было больничное инфекционное отделение, рассчитанное на 20-25 коек. Сейчас вся больница превратилась в огромное инфекционное отделение. Сердечников, людей с травмами и ждущих плановые операции отправляют домой, не оказывая помощи и даже без диагностики. Естественно, эти люди повально умирают. На Украине полное отсутствие чётких данных и системного государственного подхода. Вакцинация на Украине провалена, смертность возрастает. Если людей не лечат от сердечно-сосудистых заболеваний, и они заболевают ковидом, то получают побочные осложнения и умирают», – сказал он.

Напомним, ранее жуткие кадры распространялись в социальных сетях свидетелями происходящего кошмара в медицинских учреждениях на Украине. Пандемия в стране бьет все мыслимые и немыслимые рекорды, а условия для оказания необходимой медпомощи больным ковидом отсутствуют.