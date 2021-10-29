Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
29.10.2021 23:17 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Кризис, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Экс-сотрудник СБУ рассказал о масштабном медицинском кризисе в Киеве

Новости УкраиныНа Украине целые больницы переводят под лечение больных короновирусом, но мест всё равно не...

На Украине целые больницы переводят под лечение больных короновирусом, но мест всё равно не хватает, и многих заболевших отправляют домой даже без диагностики.

Об этом в эфире интернет-канала «Politwera» заявил бывший сотрудник СБУ, подполковник Владимир Мулык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В Борисполе под Киевом было больничное инфекционное отделение, рассчитанное на 20-25 коек. Сейчас вся больница превратилась в огромное инфекционное отделение. Сердечников, людей с травмами и ждущих плановые операции отправляют домой, не оказывая помощи и даже без диагностики. Естественно, эти люди повально умирают.

На Украине полное отсутствие чётких данных и системного государственного подхода. Вакцинация на Украине провалена, смертность возрастает. Если людей не лечат от сердечно-сосудистых заболеваний, и они заболевают ковидом, то получают побочные осложнения и умирают», – сказал он.

Напомним, ранее жуткие кадры распространялись в социальных сетях свидетелями происходящего кошмара в медицинских учреждениях на Украине. Пандемия в стране бьет все мыслимые и немыслимые рекорды, а условия для оказания необходимой медпомощи больным ковидом отсутствуют.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть