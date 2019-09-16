Экс-советник Путина: ЛДНР взорвут политическую систему Украины

16.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Если республики Донбасса вернутся в состав Украины, то будет заблокировано движение Украины в ЕС и НАТО.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил перебравшийся в США экс-советник президента РФ Андрей Илларионов, отвечая на вопрос, что получит Украина если согласится на реализацию так называемой формулы Штайнмайера, предусматривающей алгоритм проведения выборов в ЛДНР и имплементацию особого статуса Донбасса.

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«Украина получает бомбу даже не замедленного, а достаточно быстрого действия, потому что запуск этого механизма означает реализацию первых и вторых минских соглашений, в результате чего два квазигосударственных образования оказываются включены в государственное тело Украины. И эти два образования, естественно, будут взрывать политическую систему изнутри. Они заблокируют внутреннее развитие страны по любым направлениям, о которых могут говорить или говорят сегодняшние проукраинские партии и деятели. Конечно, они заблокируют любое движение Украины в сторону Европы, Европейского Союза, НАТО и реальной интеграции с западным миром», – сказал Илларионов.

«С появлением этих двух анклавов, число голосов, которые собираются пропутинскими антиукраинскими партиями, легко вырастет до 35-40% в национальном парламенте. Это простой арифметический счет. После того, как эти силы де-факто будут координироваться, поддерживаться и управляться господином Медведчуком, он станет хранителем ключа к внутренней и внешней политике Украины. Он не будет иметь 50% плюс 1 голос, но он будет контролировать решающий блок в Верховной Раде и вообще в общественном пространстве Украины, потому что проукраинские партии будут разделены», – опасается либерал.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», экс-представитель Киева на переговорах в Минске Роман Бессмертный заявил, что формулы Штайнмайера не существует.

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