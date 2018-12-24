Экс-советник Путина пугает Украину военным вторжением

24.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Теперь у российского президента нет никаких моральных ограничений для широкомасштабной военной операции против Украины.

Об этом заявил переехавший на ПМЖ в США бывший советник президента РФ Андрей Илларионов, отвечая на вопрос, что стоит за инцидентом в Керченском проливе.

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“Это качественный перелом в поведении Путина. Он уже не скрывает действия своих регулярных войск под видом трактористов, шахтеров и зеленых человечков. Он использует свои вооруженные силы в нарушение всех прав и законов. Теперь у него нет никакого морального ограничения для осуществления широкомасштабных военных операций. Мариуполь, Бердянск, Таврийск, Каховка – это уже варианты обсуждения”, – сказал Илларионов, которого цитирует журнал “Країна”.

“Специалисты говорят, что вода в водохранилищах Крыма закончится к июлю 2019 года. Это реальная катастрофа. Опреснять морскую воду – слишком дорого. Это 15 миллиардов евро, что в семь раз превышает дотации на Крым. Остается дешевый способ, но не мирный. Это установление контроля над Северокрымским каналом. До Таврийска из Крыма – 78 километров, час езды. Местность ровная, нет больших городов и населенных пунктов. Людей там живет немного – 150 тысяч. Это не Мариуполь и не Бердянск. Так что при группировке войск в 80 тысяч человек, которые Путин скопил на севере Крыма, это решаемая задача”, – полагает экс-советник Путина.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Илларионов заявил, что Путин готовит воссоединение России с Белоруссией.