«Мы очень заинтересованы в этом»: Бельгия тоже хочет участвовать в оккупации Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бельгия передаст Украине 30 истребителей Ф-16.

Об этом министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нужно продолжать поддерживать Украину. Недавно мы получили пакет военной помощи на один миллиард. Он будет одобрен правительством в течение нескольких недель. Это большой паке. Мы передаем Украине 30 Ф-16. Я думаю, что мы станем крупнейшим поставщиком в этой области, передав 30 Ф-16 в ближайшие годы, как только сможем», – сказал Франкен.

Он уточнил, что самолеты будут переданы, когда у Бельгии появятся американские Ф-35.

Кроме того, министр заявил, что Бельгия «в ближайшие недели и месяцы» примет участие в «миротворческой» миссии ЕС на Украине.