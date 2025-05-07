«Мы очень заинтересованы в этом»: Бельгия тоже хочет участвовать в оккупации Украины
Бельгия передаст Украине 30 истребителей Ф-16.
Об этом министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нужно продолжать поддерживать Украину. Недавно мы получили пакет военной помощи на один миллиард. Он будет одобрен правительством в течение нескольких недель. Это большой паке. Мы передаем Украине 30 Ф-16. Я думаю, что мы станем крупнейшим поставщиком в этой области, передав 30 Ф-16 в ближайшие годы, как только сможем», – сказал Франкен.
Он уточнил, что самолеты будут переданы, когда у Бельгии появятся американские Ф-35.
Кроме того, министр заявил, что Бельгия «в ближайшие недели и месяцы» примет участие в «миротворческой» миссии ЕС на Украине.
«Мы очень заинтересованы в этом. Мы будем участвовать в «коалиции желающих», когда по Украине будет мирное соглашение. Будем надеяться, что мирное соглашение будет достигнуто очень скоро. Мы будем поддерживать господина Зеленского и каждого украинца, потому что это очень важно», – сказал Франкен.
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