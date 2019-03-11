Экс-спикер СБУ анонсирует АТО в Киеве

11.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины может попробовать ввести чрезвычайное положение в стране под предлогом массовых беспорядков.

Об этом на своей странице в Facebook пишет экс-спикер пресс-службы СБУ Станислав Речинский.

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Он перепостил публикацию основателя неонацистского полка “Азов”, депутата ВР Андрея Билецкого, пожаловавшегося на задержание своего черкасского соратника Дмитрия Кухарчука, под чьим руководством боевики “Национального корпуса” сорвали предвыборный митинг президента Порошенко, заставив того спасаться бегством.

Билецкий рассказал, что Кухарчук получил подозрение по статье 291 (массовые беспорядки), по которой также привлекались к ответственности участники Майдана.

“Опасная штука. Если любой протест прокуратура расценивает как “организацию массовых беспорядков” – Порох может попробовать поспекулировать на введении чрезвычайного положения. А там и до АТО в Киеве недалеко”, – полагает Речинский.

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