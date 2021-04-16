Экскременты и мусор – строители уничтожают уникальный Форосский парк

16.04.2021, Симферополь, Максим Карпенко

На скандальной стройке в Форосском парке выявили массу нарушений – строители вредят деревьям и устраивают несанкционированные свалки.

Об этом заявила глава администрации Ялты Янина Павленко по итогам работы выездной комиссии на месте строительства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее навести порядок застройщик обещал во время визита в парк главы республики Сергея Аксенова. Сейчас ему дали очередную недельную отсрочку.

«Обещали порядок на этой территории! Есть вещи, которые можно элементарно выполнять. Я только что предложила, мы предоставим возможности нашего «Зеленстроя» для того, чтобы вы убирали эту территорию, но то, что сейчас – недопустимо! Это вызывает у местных жителей возглас и возмущение. И сложно с ними не согласиться», – заявила Павленко.

Кроме того, ее возмутило то, что строители устроили общественные туалеты прямо в парке: «Боже, какой ужас, у них что, туалетов нет? Фу, ребята вообще».

Павленко также призвала специалистов Министерства природных ресурсов республики выехать на место и составить протоколы в отношении застройщика.

«Минэкологии Крыма должно приехать завтра с утра сюда, промониторить всю территорию парка, мало того, чтобы насчитать ущерб, который я считаю, обязаны уплачивать, мы должны подумать, как остановить и не допустить в дальнейшем это… Что мы увидели сегодня? Замусоренную территорию, грязные дороги и обочины. Причем, растения портятся от того раствора, который попадает на них. Есть масса вопросов. Мы дали ровно неделю застройщику на устранение всех тех замечаний, которые сегодня есть не только у населения».

Ранее жители Фороса провели массовый сход, требуя от властей не допустить застройки местного парка, разбитого в начале девятнадцатого века. Также они составили петицию к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить свободный доступ к морю.