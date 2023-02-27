Эксперт анонсирует печальные новости для гарнизона ВСУ в Артемовске

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Украинским формированиям, обороняющим оккупированную ими часть российского Артемовска, грозит окружение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный обозреватель Владислав Шурыгин.

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По его словам, если две недели назад было очевидно, что Артемовск серьезно поджимают с флангов, «то теперь заметно, что линия боевого соприкосновения вокруг него уже напоминает подкову».

«Сейчас наступил момент, когда начинают сжиматься крылья кольца и над украинским гарнизоном нависает угроза окружения. Утрата Артемовска будет иметь серьезные последствия для противника. Вся украинская дуга по Авдеевке, Марьинке и Артемовску начинает сыпаться. Новая конфигурация линии соприкосновения будет чрезвычайно неудобна для украинских сил. Им придется откатываться дальше к Константиновке, Северску и Краматорску — это уже практически последний рубеж противника в Донбассе — и вести наступательные действия против центральных территорий донецких республик отсюда будет крайне проблематично», – сказал эксперт «Известяим».

Он отмечает, что все свои надежды Украина сейчас связывает с весенним наступлением, где планируется задействовать большие силы.

«Артемовск — важный укрепленный пункт, который позволял им иметь опору в центре Донбасса. Теперь здесь атаковать не получится. Также наша армия заняла важные высоты под Кременной, где противнику тоже трудно теперь наступать. У Украины сокращается место для маневра, остается только Запорожское направление. Наша основная задача сейчас — лишить противника удобных стартовых позиций перед возможным наступлением, и армия с ней справляется», – считает Шурыгин.

Стоит заметить, что к прогнозам Шурыгина следует относиться с осторожностью. Недавно, он, как сообщал «ПолитНавигатор», оценивая ситуацию на Украине, заявил, что «большая часть страны по полдня сидит без света».

Но на деле уже несколько недель практически по всей Украине, свет не отключают, что подтвердили «ПолитНавигатору» местные жители.