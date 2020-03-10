Эксперт не смог дать Украине конкретное время на спасение

10.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина абсолютно не готова к наступлению мирового экономического кризиса. Время для принятия каких-либо превентивных мер практически вышло.

Такое мнение в ходе пресс-конференции в Киеве высказал украинский политический эксперт Руслан Бизяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, с одной стороны, есть два месяца для срочных подготовительных мер. С другой, – «бомбануть» может уже завтра.

«Украина пока не готова к мировому кризису. Но, слава Богу, у нас месяца полтора-два есть. Успеют ли что-то сделать до того, кризис опять из хронической формы может перейти в острую, – я не знаю. Сейчас никто не знает, когда бомбанёт.

Бомбануть может, условно говоря, завтра. Готова сейчас к этому Украина? Нет. Успеет ли она подготовиться? Не знаю. Во многом будет зависеть от синхронности действий и, самое главное, понимания тех вызовов, которые стоят перед страной», – отметил он.

Однако Бизяев уверен, что в данный момент Украина к подобным испытаниям совершенно не готова, и ситуация гораздо хуже, чем была во время предыдущих кризисов.

«Это не будет 1998 год, не будет и 2008 год. Ситуация будет развиваться стратегически гораздо сложнее. И той подушки безопасности, которая была у Украины в 1998 и 2008 годах, сейчас у Украины нет.

Сколько у нас сейчас золотовалютных резервов Нацбанка, которые позволяют сохранять баланс импорт-экспорт? Пять с половиной месяцев. Уже Нацбанк начинает продавать доллары. Давайте посчитаем, насколько хватит этих денег для того, чтобы поддерживать курс национальной валюты?

Что у нас было сделано с импортозамещением? Ничего. Поэтому, естественно, это (наступление мирового экономического кризиса – прим. ред.) в той или иной степени отразится на жизни каждого из нас.

Как к этому правильно подготовиться – посмотрим, как новая команда справиться. Но в основном это будет вопрос к Кабинету министров», – резюмировал эксперт.

Отметим, ранее Руслан Бизяев признал, что у нового украинского Кабмина нет никакой программы действий.