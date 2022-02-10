Эксперт объяснила, зачем Россия «подыгрывает» Западу на Украине

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Новости Украины

Запад несёт наибольшие издержки от ситуации на Украине, поэтому Москве остаётся только ждать, когда иностранные партнёры увязнут в этой ловушке и «потеряют равновесие».

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявила политический обозреватель Ирина Алкснис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что ситуация на Украине является формой подыгрывания, я сомневаюсь, что эта тема настолько болезненна для России. Это пресловутое дзюдо, Запад настолько глубоко влез в эту тему, что есть смысл чуть-чуть сильнее их туда втянуть, чтобы он потерял равновесие. Сейчас основные издержки на Украине несёт не Россия, а Запад, медийно и политически. Со стороны Москвы это является определённым подыгрыванием Западу для того, чтобы он ещё глубже влез в безнадёжную ситуацию. Ставка Запада на Украину ослабляет их положение», – подчеркнула Алкснис.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что страны Запада всеми силами делают украинского президента Владимира Зеленского зависимым, подталкивая его к полномасштабной войне с Россией.

Кроме того, ранее в Киеве отметили, что ФСБ и ГРУ проводят успешные информационные кампании по всей Украине, в то время как президент Владимир Зеленский со своей командой думают только о перевыборах.