Эксперт по антитеррору: Власть Сараево хочет войны, а не договариваться с сербами

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Эксперт по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом Джевад Галияшевич отметил, что вместо того, чтобы отреагировать на конструктивные предложения боснийских сербов, Сараево провело собрания паравоенных исламистских организаций.

Галияшевич делает вывод, что бошняцкие власти стимулируют местных исламистов на антисербские настроения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт обратил внимание на то, что крупнейшая бошнякская, исламисткая Партия Демократического Действия (Stranka Demokratske Akcije – SDA) провела в регионах, очищенных от сербов, собрания паравоенных организаций «Зеленые береты» и «Патриотическая лига», боевики которых в 1992 году начали вооруженные действия против югославской армии, милиции и местных сербов ради отделения республики от СФРЮ.

«Политическое Сараево, используя «Зеленых беретов» как рупор, рассылает всем христианам призывы к войне, полные исламского заряда, от имени всех бошняков, – сделал вывод Галияшевич. – Вот почему «Патриотическая лига» непрерывно занимается мобилизацией и заявляет об успехах и 20 тысячах членах. Что посылает новый угрожающий сигнал, направленный на стимулирование новых радикальных исламистов в стране с целью усиления фронта антисербских действий».

По его словам, на политические инициативы, пришедшие из Баня-Луки, нет ответа, потому что SDA не хочет соглашения с сербами.

«Сараево не хочет ни политического соглашения с сербами, ни дать институциональный ответ на взвешенные политические инициативы Баня-Луки. Политическое Сараево, точнее, SDA – хочет войны и возможности переложить вину на сербов, чтобы оправдать применение западных санкций и других видов интервенций», – предупредил Галияшевич.

Cпециалист по антитеррору пояснил, что «Братья-мусульмане», «Аль-Каида», «Исламское государство» (запрещенные в России), ваххабиты, бывшие моджахеды и джихадисты, отправляющиеся в Сирию, через SDA, — это то же самое, что и «Зеленые береты», собравшиеся в Бужиме.

«Они сознательно подталкивают бошнякские военизированные структуры к войне, чтобы обвинить в этом и Республику Сербскую», – отметил Галияшевич.

Эксперт подчеркнул, что даже спустя 26 лет после окончания войны политическое Сараево ни разу не демобилизовало и не распустило паравоенные структуры, а проявления религиозной ненависти сейчас выражаются более открыто, чем когда-либо. По его словам, это не начало новой мобилизации, а подтверждение того, что это непрерывный процесс.

«Это продолжение политики лидера SDA Бакира Изетбеговича, объявившего о решительных действиях исламского мира», – заключил Галияшевич.