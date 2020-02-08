Эксперт раскрыл хитрый украинский план по Донбассу

08.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если Киев не сможет создать в ЛДНР ячейки нацистских партий, значит, первые выборы там можно предложить проводить по мажоритарному принципу, чтобы завести в этот регион украинскую власть.

Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил украинский политический эксперт Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До сих пор Киев настаивал на том, что, если там проходят выборы, то должны быть созданы партийные ячейки политических партий, чтобы они выдвигали кандидатов.

Представьте себе, как сейчас на Донбасс приедут представители партии «Свобода» или «Национального корпуса», или даже «Национального фронта», и начнут там создавать свои ячейки в нынешних условиях?

В ходе переговоров будет достигнут компромисс, согласно которому на неподконтрольной территории выборы пройдут не на основе общеукраинского законодательства, а на основе мажоритарных выборов», – сказал эксперт.

При этом Бондаренко отметил, что подобное исключение будет единоразовым, и сделают его специально для выборов осени 2020 года, и только для территорий ЛДНР.

«Это даст нам легитимацию органов власти на той территории. Если эти выборы будут признаны миссией ОБСЕ, международными наблюдателями, соответственно это станет поводом, чтобы в кратчайшие сроки завершить интеграцию этих территорий на основе Минских договоренностей», – считает он.

Напомним, ранее помощник президента Украины по международной политике Андрей Ермак заявил, что на следующей встрече в «Нормандском формате» Киев рассчитывает добиться от России «слива» республик Донбасса и проведения там местных выборов с участием украинских нацистских партий уже в октябре этого года.

Накануне замминистра информации ДНР Даниил Безсонов привел факты интеграции Донбасса с РФ, опровергающие сценарий, на которые надеется Киев.