Эксперт раскрыл секрет мокрого стула Зеленского

25.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский за год своей каденции не выполнил ни одного предвыборного обещания, а его команда не смогла нормально организовать даже презентацию итогов его года у власти.

Об этом в эфире радио «Вести ФМ» заявил политолог Алексей Мартынов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое тяжелое – сидеть, когда холодно, на мокром стуле (во время подведения итогов года президентства – ред.). Я обратил внимание, что многие украинские сетевые СМИ даже позволили себе такое выражение, что президент Зеленский – обс##ался», – отметил Мартынов.

Он добавил, что не выполнено ни одно предвыборное обещание президента.

«Много в этом было и юмора, и эмоциональных реакций, но только содержания – фактически ноль. Это за год, из того, что обещал Зеленский своим избирателям – имеется в виду, что обещал Василь Голобородько, которого 73% украинских граждан выбрали себе президентом.

Туда входили наведение порядка внутри страны, отказ от той политики внутренней и внешней, которая привела Украину к гражданской войне, к потере территорий, к испорченным отношениям с не чужой Россией и т.д. Из этих обещаний не выполнено ни одно!» – отметил эксперт.

По его словам, в стране все очень сложно, «разве что стало легче не выполнять некоторые законы (вроде закона о языке)» и стали себя вести «несколько скромнее» экстремисты. Хотя последнее вообще относительно – например, офис Медведчука в Киеве был атакован радикалами из-за его высказывания о президенте.

Напомним, что «ПолитНавигатор» писал о том, как Зеленский посреди беседы с журналистами попросился отойти, после чего многие СМИ и эксперты заявили, что он «обо###лся на пресс-конференции».