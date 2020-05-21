«Зеленский обо###лся на пресс-конференции» – политолог

21.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Год назад российская оппозиция во все голоса ставила новоизбранного президента Владимира Зеленского в пример, говоря о начале новой эпохи молодой, настоящей политики, однако в итоге украинский гарант»представил из себя весьма убогое зрелище.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В студии показали фрагмент пресс-конференции Зеленского, посвящённой году президентства, где украинский лидер посреди беседы с журналистами попросился отойти.

«Как я говорил, я человек, потому, я как человек хотел бы сделать минутную паузу, если можно. Если можно, я просто человек. Если вы меня не отпустите, я не смогу сфокусироваться. Можно, да? Очень быстро. А где тут ближайший?» – говорил президент Украины.

«Помните, что говорила наша оппозиция, в том числе эта молодая, блогерская и прочая, они говорили: посмотрите, вы критикуете Зеленского, потому что вы боитесь его, – напомнил Михеев. – Сейчас Украина с этим классным парнем покажет вам блестящий рывок вперёд. Я это прекрасно помню, они везде это тараторили. Они везде записывали эти ролики, что, вот, этот парень из нового поколения. Он гибкий, он современный, он такие классные ролики записывает, юморной, по телику неплохо выступает, он и продолжит тем же самым заниматься. Он прекрасно кривляется, вся эта пресс-конференция – это кривляние, он прекрасно стендапит, у него это получается».

«Тогда наша оппозиция, в том числе несистемная, в основном в говорила, что вот сейчас вы увидите, сейчас вы, прокремлёвские пропагандисты, что такое настоящая новая молодая политика, вы это увидите с его командой. Увидели? Увидели: Зеленский обоссался на пресс-конференции», – констатировал политолог.