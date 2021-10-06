Эксперт рассказал, как иностранные соцсети вмешиваются в российские выборы

06.10.2021 18:15 (Мск), Москва, Владимир Гладков

В контролируемых за рубежом соцсетях, таких как Tik-Tok, действуют специальные алгоритмы, искусственно раскручивающие любой пост, критикующий российскую власть.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Расскажу про алгоритмы: у меня знакомый, просто журналист, которого допекла либеральная пропаганда. Он под минувшие выборы сделал ролик в Tik-Tok, стоя на сером фоне и говоря: «Смотрите, какой ужас», – говорит он показывая на пустое место, – «Вот урна, в неё же вбрасывают, на ваших глазах! В урну вбрасывают бюллетени, это нарушение!». Он выкладывает это в Tik-Tok, первые полчаса у него под постом в комментариях: «Парень, ты что – сума сошёл, у тебя галлюцинации?». А дальше включаются алгоритмы, они не видят картинку, а реагируют на хештеги и слова, далее идёт накачка» – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что под фейковым видео о выборах началась целая дискуссия ботов о том, какая плохая власть.

«Далее под видео начинается оппозиционная дискуссия, какие все сволочи и негодяи. Причём приходят левые с ультра-коммунистическими лозунгами, приходят либералы – и видно, как эти алгоритмы работают. Подчёркиваю, это не Facebook и не YouTube, а Tik-Tok», – подчеркнул Делягин.

Напомним, ранее в Москве заявили, что недавний масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp должен подтолкнуть Россию к созданию национальных платформ.