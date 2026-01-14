Эксперт: «Трамп попробует решить русский вопрос до 4 июля – праздника в США»
В списке дел Дональда Трампа вопрос России стоит между Гренландией и Китаем.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ситуация сейчас – Трамп начал действовать, и он действует вполне ясно. Для Трампа есть критическая дата 4 июля 2026 года, это 250-летие декларации независимости. Вот тут прямая связь: «мы тогда объявили независимость, а я сейчас сделал США вновь центром этого мира». Для Трампа это очень важный момент.
Есть проблема, которая касается нас. Трамп в ходе избирательной кампании лихо заявил, что украинский конфликт он решит за сутки. С «24 часами» не получилось ничего, и с месяцами не получилось», – напомнил эксперт.
Он добавил, что «проблема» Венесуэлы решена, Гренландия – вопрос времени.
«Европейский Союз сейчас и ищет одно: как бы не потерять лицо. Они готовы сдать эту Гренландию, я в этом глубоко уверен. Договориться о долгосрочной аренде, а потом постепенно включение Гренландии уже в состав США, весьма возможно, это будут ближайшие формулы», – подчеркнул Сидоров.
Китай, в планах США, это 2027 год, а в промежутке этом – Россия.
«Вот в этот промежуток между Гренландией и Китаем нужно будет решить вопрос с Украиной. И тут, мне думается, что Трамп может усилить давление… И резко усилить», – предупредил международник.
